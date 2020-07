Primer liga nacional de futsal de Honduras inicia al concluir emergencia sanitaria

San Pedro Sula, Honduras.

El fútbol es el rey de todos los deportes en el mundo, y en Honduras lo es todavía más.

Además de competiciones como la Liga Nacional, las eliminatorias mundialistas donde participa la selección catracha, ligas europeas y más, los hondureños se deleitan en todo tipo de ramas de dicho deporte, sea en la playa, en sala o simplemente en un espacio improvisado en cualquier barrio o colonia.

En lo concerniente al fútbol sala, en pocos meses se podrá cumplir un sueño que muchos niños y jóvenes han esperado en el país: la primer liga oficial de futsal (fútbol sala) en Honduras.

LEA: El Plan B de Fabián Coito: No descarta microciclos fuera de Honduras

Un grupo de entrenadores de fútbol, la mayoría con licencia y experiencia en la materia está organizando y gestionando lo que será la primer competición en vías de reconocimiento por las máximas autoridades del fútbol hondureño e incluso de no concretarse lo primero, directamente por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa).

El fútbol sala o de salón es considerado por los expertos, incluso un deporte con diferencias marcadas en comparación al fútbol tradicional o a campo abierto. Entre esas particularidades está la cantidad de jugadores que compiten en un partido (11 en fútbol abierto, 5 en futsal), el tamaño del balón, tiempo de juego, dimensiones y tipo de cancha, cantidad de árbitros, cambios, tarjetas, reglamentos etc.

LA PRENSA conversó con Gonzalo Iván Cantos Montenegro, técnico de origen argentino licenciado en fútbol sala en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (Atfa) que actualmente dirige al equipo de dicha disciplina en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

Montenegro es parte de la comitiva de entrenadores que está empujando la visión del futsal en el país. El entrenador afirma que existen ya más de 30 equipos interesados en toda Honduras y al terminar la crisis sanitaria por el coronavirus, el balón #4 comenzará a rodar.

Gonzalo, ¿Cómo nace la idea de desarrollar el fútsal en Honduras? ¿Es la primera vez que se busca poner en marcha en el país?

Tenemos entendido que han existido varios intentos de hacerlo antes. Muchos entrenadores y personas que aman este deporte han intentado conectarla con la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) para poder contar con los permisos necesarios, sin que esto llegara a buen puerto. En esta ocasión, a un grupo de entrenadores se le ocurrió la idea de que era el tiempo de hacer la primer liga nacional, ellos están trabajando desde el año 2019, yo me sumé en este año y colaboramos en varias cosas.

¿Quiénes son los entrenadores involucrados?

Hablamos de Carlos Wilberto López Fúnez, que es el presidente de la liga nacional de futsal; César Noé Vásquez, vicepresidente. También, Alexander Cartagena Serrano y Nahún David Martínez Saravia que son el tesorero y secretario respectivamente. Hay otros como Alex Canaca, Stanley Zavala y más. Esta directiva ha hecho algo formal, de hecho cada miércoles y sábado realizan diversas capacitaciones para los interesados en el fútsal y es gratuito. Entonces, esta estructura organizativa era quizá lo que Fenafuth estaba esperando, ya hay acercamientos con ellos y han visto con buenos ojos lo que se está haciendo, esperamos que post pandemia se pueda poner en marcha lo que es la primera liga.

A nivel de estructura, ¿Cómo se desarrollaría esta liga?

A nivel estructural, la liga tendría dos divisiones. La liga premier que sería de 12 equipos que conformarían la primera división y estaría la de ascenso donde estarían aproximadamente 18 equipos. Actualmente hay 32 equipos que están interesados en ser parte de la liga nacional. Habrá una jornada previa a la premier y ascenso que será la clasificatoria donde se decidirá los equipos que entran a primera división y los que quedan en ascenso. De momento, dependemos que la situación de pandemia se resuelva para avanzar y claro que también en este tiempo los equipos y la liga buscan patrocinadores para costear algunos gastos.

¿Qué requisitos deben cumplir los equipos que formen parte de la liga?

Los requisitos básicos, que cada equipo tenga 15 jugadores de edades libres, un entrenador, una comisión directiva que no necesita ser tan extensa y su reglamento interno. Obviamente, está la fase eliminatoria donde se deciden los equipos de primera y ascenso. Es importante mencionar que un primera instancia la liga se desarrollará por regiones, la del norte, centro, sur y occidente y luego de enfrentamientos regulares se jugará un play-off entre los mejores de cada región para decidir al campeón nacional.

Como entrenador de fútbol sala licenciado en Argentina, ¿Cuál su análisis del talento hondureño en este deporte?

Nos hemos encontrado muy buenos jugadores. No solamente a nivel universitario sino que también hemos llevado el fútsal a diferentes colonias de San Pedro Sula y hemos visto un talento impresionante en jovencitos de 15, 17 años que por algún motivo no han podido quedar en algún club como Real España o Marathón por poner un ejemplo. Al ver estos jugadores desarrollar su juego vemos que en Honduras hay una riqueza técnica privilegiada. De hecho, me he encontrado a nivel universitario jugadores que tienen potencial al nivel de Selección Nacional.

A propósito de eso, escuchamos que un equipo argentino de primera tiene sus ojos puestos en talento hondureño en fútsal.

Así es. Se trata de un jugador de fútbol sala de San Pedro Sula, de 21 años, su nombre es Luis Solís, estudiante de Unitec. Él tiene la posibilidad de estar viajando pronto a Argentina a hacer su prueba en Boca Juniors. Hace poco hablé con el entrenador del equipo y uno de los jugadores que ha sido incluso campeón del mundo con argentina en fútsal. Boca es un equipo top en este deporte, tiene 10 jugadores en selección sala y han salido. Entonces han hablado de la posibilidad del intercambio cultural y la posibilidad que Luis haga su prueba para conseguir un lugar en este prestigioso club.

Para los interesados en ser parte de la liga o el fútsal ¿Dónde pueden dirigirse?

La liga tiene una página en facebook que es Liga Nacional de Futsal de Honduras allí pueden hacer sus consultas o escribir a mi correo gonmontenegro88@hotmail.com para más información al respecto. De igual forma, si existe algún patrocinador interesado en apoyar esta liga puede dirigirse a estos medios.

A título personal como entrenador, ¿Cómo nace la idea de trabajar en el fútbol sala del país?

Nace de lo vivido a título personal tras haberlo jugado por más de 15 años en Argentina, incluso en un período de selección nacional de AMF. Luego, mis estudios en Unitec de San Pedro Sula y, al ver que este deporte no estaba funcionando en la Universidad, le plantié un proyecto a las autoridades y lo aceptaron aprovechando además mi formación como entrenador profesional de fútbol sala.

¿Cuáles han sido los resultados hasta el momento?

Han sido muy buenos, los jóvenes varones y mujeres (porque tenemos de ambos sexos) han respondido bien, han entendido las diferencias entre el fútbol convencional y el de sala y se ha formando un equipo competitivo.

Próximamente estamos siendo invitados a competir en países como Guatemala, Belice y luego a Panamá y Costa Rica.