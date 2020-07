El PSG firma una nueva goleada, esta vez al Celtic de Glasgow

París, Francia.

El París Saint-Germain sumó una nueva goleada en su camino de preparación para la final de la Copa de Francia que el medirá el próximo viernes con el Saint-Etienne, tras imponerse este martes por 4-0 al Celtic de Glasgow en el encuentro amistoso disputado en el Parque de los Príncipes de París.

El conjunto del alemán Thomas Tuchel, que ya se había impuesto por 9-0 al Le Havre y por 7-0 al Waasland-Beveren belga en las últimas semanas, no dio la más mínima opción al conjunto escocés.

De hecho, apenas había transcurrido un minuto de juego cuando el conjunto parisino ya dominaba por 1-0 en el marcador, gracias a un gol de Kylian Mbappé tras aprovechar un magnífico pase en profundidad del brasileño Neymar.

Mbappé agradece a Neymar la asistencia para su gol.

Si en el primer tanto del París Saint-Germain, Mbappeé volvió a dar muestras de su velocidad y verticalidad, en el segundo, Neymar demostró su instinto goleador dentro del área.

El internacional brasileño, que ya había marcado tres tantos en los dos amistosos previos, dos de ellos desde el punto de penalti, ni desaprovechó un balón muerto en el área para firmar a los 25 minutos el 2-0.

CAMBIO COMPLETO

Una voracidad que no se vio mermada ni por los once cambios que realizó en el descanso el preparador del conjunto parisino, que alineó un once totalmente nuevo en la segunda parte.

El 11 titular del PSG que saltó al campo para este partido.

Sin Neymar, Mbappé o el argentino Mauro Icardi sobre el terreno de juego, el protagonismo ofensivo del París Saint-Germain recayó en las botas de los españoles Ander Herrera y Pablo Sarabia, que completaron la goleada del equipo francés.

Herrera, que sustituyó al argentino Leandro Paredes en la medular, firmó a los tres minutos del segundo tiempo el momentáneo 3-0, tras enviar a las redes un centro desde la izquierda de Layvin Kurzawa.

Tampoco a su cita con el gol Pablo Sarabia, que ya había anotado dos tantos ante el Le Havre, al fimar a los 67 minutos el definitivo 4-0, tras rematar sin dejar caer el balón un centro al área del italiano Marco Verratti.

Andre Herrera siendo felicitado por sus compañeros.

Menos protagonismo tuvo el portero español del París Saint-Germain, Sergio Rico, que sustituyó en el descanso al costarricense Kaylor Navas, que apenas si tuvo que intervenir en un par de ocasiones en los cuarenta y cinco minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Todo un aviso para el Saint-Etienne con el que los parisinos se medirán el próximo viernes en la final de la Copa de Francia, ya que el PSG no sólo ha sumado 20 goles en los tres encuentros amistoso que ha disputado, sino que además no ha concedido ni una sola diana a sus rivales.