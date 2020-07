Toronto y New England empatan y sacan boleto a octavos en la MLS is Back

Florida, Estados Unidos

Con un empate sin goles en el partido matinal del martes, Toronto y New England Revolution sellaron su pase a los octavos de final por el Grupo C del torneo 'MLS is Back' de la liga de fútbol norteamericana.

Toronto ostenta el liderato de la llave con cinco puntos, los mismos que New England. El DC United, que cuenta con dos unidades, y el Montreal Impact, que no ha puntuado, pelearán este martes por otro de los boletos a las eliminatorias a partir de las 22H30 locales (02H30 GMT del miércoles).

El DC United podría auparse al primer puesto del grupo si derrota por dos goles de diferencia al Montreal del entrenador francés Thierry Henry, que está obligado a ganar para intentar clasificar como uno de los mejores terceros de grupo.

El arquero de New England, Matt Turner, fue este martes el mejor jugador sobre la cancha del complejo deportivo de Disney World (Orlando), amargando la mañana al delantero rival Ayo Akinola.

El joven ariete estadounidense, que con cinco goles es el máximo goleador del torneo igualado con el uruguayo Diego Rossi (Los Angeles FC), tuvo varias ocasiones claras para aumentar su cuenta pero se encontró con los reflejos de Turner.

La oportunidad más clara fue un cara a cara en el minuto 79 en el que el arquero sacó una mano salvadora para desviar el tiro de Akinola.

Con Toronto buscando el gol del triunfo, el veterano Jozy Altidore, ex delantero del Villarreal y Sunderland, debutó en el torneo al sustituir en el minuto 82 al defensa Chris Mavinga.

La jornada del martes del torneo 'MLS is Back', con el que la liga reanudó actividades tras el parón de marzo por el coronavirus, incluirá también el partido entre el Atlanta United y el Columbus Crew por el Grupo E a partir de las 20H00 locales (00H00 GMT).

Alineaciones:

Toronto FC: Alex Bono - Auro (Laurent Ciman, 82), Omar González, Chris Mavinga (Jozy Altidore, 82), Richie Laryea - Pablo Piatti (Tsubasa Endoh, 67), Michael Bradley, Marco Delgado (Noble Okello, 68), Nick DeLeon (Jacob Shaffelburg, 46) - Alejandro Pozuelo y Ayo Akinola. DT: Greg Vanney.

Tarjetas amarillas: Bradley (50)

New England Revolution: Matt Turner - Brandon Bye, Andrew Farrell, Henry Kessler, DeJuan Jones - Tajon Buchanan, Kelyn Rowe (Gustavo Bou, 60), Scott Caldwell (Wilfried Zahibo, 46), Teal Bunbury (Cristian Penilla, 60) - Diego Fagundez y Adam Buksa (Justin Rennicks, 77). DT: Bruce Arena.

Tarjetas amarillas: Rowe (38), Scott Caldwell (41)

Grupo C

Pts J G E P GF GC Dif

1. Toronto FC 5 3 1 2 0 6 5 1

2. New England Revolution 5 3 1 2 0 2 1 1

3. DC United 2 2 0 2 0 3 3 0

4. Montreal Impact 0 2 0 0 2 3 5 -2