Diego Vázquez: “El nuevo formato no se debe prestar a lo que hizo la UPN y Marathón”

Tegucigalpa, Honduras.

El próximo Torneo Apertura 2020-2021 se jugará con nuevo formato. La pandemia del coronavirus obligará a la Liga Nacional a atrasar el desarrollo del campeonato. En octubre arrancaría la competencia. El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, habló con Diario La Prensa y dio su punto de vista.

“Bueno, todavía no han dicho cuál será el nuevo formato, pero todos sabíamos que antes lo habían cambiado porque Motagua venía ganando. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo que lo cambiaran porque el anterior venía siendo un éxito y este de la pentagonal fue 10 veces peor”, dijo.

El técnico de las águilas, ganador de cinco torneos de liga, recordó: “Motagua nunca estuvo a favor de la pentagonal porque se prestaba a que varios equipos no fueran leales con la competencia”.

El argentino consideró que se debería regresar el formato de la liguilla y final. “A mí me parece que el que estaba antes de la pentagonal estaba bien, si cambian algo que sea para mejorar, pero que el nuevo formato que pongan no se debe prestar a lo que hicieron la UPN y Marathón, fue antifútbol y una vergüenza para el país”, recalcó.

La Barbie espera que el nuevo formato de competencia no se preste para la “duda”. “Espero que el nuevo formato que elijan no se preste a la duda, ya que en el anterior varios equipos se regalaron”.

El oriundo de San Martín, Argentina, no recomienda algún formato porque la Liga no los escucha. “A la Liga no le doy recomendaciones porque nunca nos escuchan, las veces que lo hemos hecho dicen que no, aparte que desde ahí llaman para que mi hijo no celebre los goles conmigo”, recordó Diego.

INICIO DEL TORNEO

La Liga tiene previsto iniciar el campeonato en octubre. “Hay una realidad sanitaria del país y que ahora está peor que como empezó, ya vamos más de 120 días y esperemos que digan una fecha concreta, ya que seguimos sin definir algunas cosas”.

El entrenador de Motagua considera que el plantel necesitará seis semanas de pretemporada, por el tiempo parado debido a la pandemia del COVID-19. “Necesitamos mínimo seis semanas de pretemporada, lo ideal por tanto tiempo parados serían dos meses, pero con seis no está mal”, argumentó el timonel exitoso.

Actualidad del plantel. Diego todavía no ha entablado reuniones con los directivos para comenzar la planificación del torneo Apertura. “Todavía no hemos hecho reuniones con el directiva por el problema sanitario y diría que ahora la pandemia está peor por lo que se hace un poco complicado”, comentó el técnico de 49 años.

El presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, dijo que el torneo de reservas no se jugará, Diego concuerda con la decisión. “Ahora entiendo por qué hay prioridades, imagínate que ni los equipos de la Liga sabemos cuándo vamos a comenzar, es comprensible que no se juegue”.

El plantel de los azules está desesperado por volver a regresar a las canchas. El pasado torneo Clausura se canceló a mitad de marzo cuando el equipo azul era líder de la competencia nacional y se quedaron con un sabor agridulce debido a la cancelación del certamen de la primera división.

“Los jugadores están desesperados por jugar, y es normal por todo esto que está pasando; pero esperemos que la pandemia pase, hay que ser positivos en todo esto que está pasando”, cerró Diego.