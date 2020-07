Hondureño Axel Pavón, listo para hacer historia en primer campeonato virtual de levantamiento de pesas

Tegucigalpa, Honduras.

La pandemia del coronavirus no detiene el espíritu competitivo de Axel Pavón. De hecho, es el único deportista hondureño que se está preparando en el país para participar en una competencia internacional en plena crisis sanitaria, sin perder de vista su objetivo principal: los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Pavón será el único atleta que estará por Honduras en el Primer Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas vía online, transmitido por Youtube, esto debido a la situación que ha provocado en el mundo el COVID-19. El torneo es organizado por las federaciones Internacional y Panamericana de halterofilia.

La competencia comenzará este sábado 18 de julio con la participación de las mujeres y continuará el día domingo 19 con los hombres. El catracho tendrá la oportunidad de mostrarse a partir de la 1.00 de la tarde, hora nuestra.

Además de Honduras con Axel Pavón, Centroamérica también contará con la presencia de Guatemala y Nicaragua con un competidor por país.

LA PREPARACIÓN

Axel Pavón está listo para poner el nombre de Honduras en alto en esta competencia. Foto cortesía Lee Jaruzelski

Para Pavón no ha sido nada fácil prepararse para este campeonato debido a que el Complejo Deportivo José Simón Azcona de Tegucigalpa está cerrado por la pandemia. El joven comenzó entrenando en casa y contó con el apoyo de la Federación de Levantamiento de Pesas de Honduras que lo dotó con los implementos necesarios para trabajar en su domicilio.

"En un principio se nos complicó un poco el entrenamiento porque no tenía las instalaciones apropiadas para poder participar, pero llegaron dos personas que me han apoyado junto con el Comité Olímpico Hondureño y la Federación de Levantamiento de Pesas, fueron Jorge Morales, dueño del gimnasio B1 CrossFit, en el cual estoy entrenando y César Díaz, que me está apoyando en varias cosas", cuenta Axel.

Pavón, una de las jóvenes promesas del Comité Olímpico Hondureño (COH), está trabajando de la mano de los entrenadores David Mendoza y Juan Carlo Guanche, quienes le exigen al máximo para estar en la mejor forma a la hora de competir. "La preparación la estoy haciendo en Gimnasio B1 CrossFit a puertas cerradas, solo estoy entrenando yo y mis entrenadores que me están viendo".

A sus 19 años, Axel Pavón ya ha ganado medallas de oro para Honduras, así como otras de plata y bronce.

El atleta de 19 años tratará de darle un triunfo a Honduras. "Yo no soy de esas personas que andan prometiendo cosas sin saber porque nuestro deporte es bastante incierto. Uno nunca sabe, así como puedo ganar bronce, así puedo ganar oro, uno nunca sabe como andan los demás competidores, todo lo dejó a como vaya la competencia".

SUS RETOS

Axel, hermano menor de Joel Pavón, referente de la halterofilia en Honduras, se ha marcado varios retos en esta competición. Buscará superar su marca, los 140 kilogramos en arranque y 180 en envión. Además, quiere mejorar en el ranking mundial para tener aspiraciones a Tokio 2021.

Axel junto a su hermano Joel tras ganar medallas en los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua, en 2017.

Aunque el torneo virtual ha despertado la atención a nivel panamericano, no es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero se pueden sumar puntos para dicho evento.

Es un evento que la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas ha promovido con la Federación Panamericana para ver a todos los deportistas que estén motivados, de vuelta a la competición, que estén mostrándose nuevamente con su deporte favorito.