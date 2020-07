Carlos Mejía tras fichar por Pumas de México: “Mi mentalidad siempre fue salir al extranjero”

La Ceiba, Honduras.

Carlos “Zapatilla” Mejía tendrá su primera oportunidad en el extranjero. El habilidoso futbolista catracho jugará a préstamo con la filial del Pumas de México. El mundialista hondureño Sub-17 y Sub-20 habló con Golazo y no ocultó su alegría por jugar en tierras aztecas.

“Agradecido con Dios por esta linda oportunidad de salir al extranjero, hace unos meses iba a jugar en la filial del Atlanta United y pues por la pandemia se cayó todo, ahora tengo este nuevo reto en donde hay que dar lo máximo, representa mucho para mí, espero hacer las cosas bien”, dijo Mejía.

Zapatilla contó cómo se concretó el arreglo con el club mexicano. “Mi representante Paulo Hernández me llamó un día y me dijo que el Pumas de México estaba interesado en mí. El arreglo es por un año, si hago las cosas bien me ficharán y podré jugar con el primer equipo”, comentó.

Carlos Mejía es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol hondureño.

Mejía ya mira videos para estar informado de su nuevo equipo. “He estado viendo videos, Pumas es un club grande, uno de los históricos de ese país, estoy claro de lo que representa”.

El zurdo todavía no tiene definido cuándo viajará a México, está a la espera de la confirmación de su representante. “Pues todavía no tengo fecha, estoy esperando que mi representante me diga, con él tengo que ver todo, dónde viviré y todo los procedimientos de mi estadía en México”.

SU OBJETIVO

El mediocampista catracho espera hacer bien las cosas en México y tener su oportunidad con la Bicolor. “Estoy mentalizado en hacer las cosas bien, mi deseo es jugar en la Selección de Honduras”.

Mejía jugó en el Real España en la temporada 2019-2020.

El exjugador del Vida y Real España reveló que tuvo ofertas de clubes en Honduras, pero su deseo era salir al extranjero. “Mi representante me dijo que había ofertas de clubes de la Liga Nacional, no me reveló los nombres, pero mi mentalidad siempre fue de salir al extranjero y gracias a Dios que se dio”, indicó Mejía.

Y agregó más sobre el tema: “Para salir tuve que demostrar primero mi talento en mi país y lo hice de la mejor manera, es clave mantenerme jugando en el extranjero y no regresar a tu país tan rápido”, cerró.