Pedro Troglio: "Si no arrancamos vamos a matar el fútbol de Honduras"

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador del Olimpia, el argentino Pedro Troglio, tiene claro que el torneo Apertura 2020/2021 debe desarrollarse y afirma que todo tiene solución luego de que ocho clubes expresaran su preocupación ante la falta de ayuda económica por parte de la Fenafuth y tienen claro que el campeonato se puede atrasar o suspender.

“Entiendo que los clubes están necesitados, pero hay maneras de arreglar las cosas. No jugar es ir contra el fútbol y recordemos que las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 están a la vuelta de la esquina”, expresó el subcampeón mundial con Argentina en Italia 1990.

Troglio señaló que la bioseguridad debe ir de la mano, porque de lo contrario sería atentar contra el fútbol profesional en el país.

“Hay que buscar los protocolos de bioseguridad, si no arrancamos vamos a matar el fútbol de Honduras y eso nadie lo quiere, no entiendo a los equipos que no quieren iniciar la competencia”, expresó el timonel que levantó la copa de campeón en el pasado torneo Apertura 2019/2020.

El gaucho desea comenzar a trabajar lo más pronto posible. Han sido cuatro meses de cuarentena en el país.

“No aguanto más estar en casa, quiero empezar ya. Tengo miedo que estemos cinco o seis meses sin competir, el fútbol tiene que arrancar, 20 personas sanas pueden entrenar y no hay problema”, afirmó a Deportes TNH.

Marathón, Motagua, Vida, UPN, Platense, Honduras Progreso, Real de Minas y Real Sociedad firmaron la solicitud de ayuda y solicitar respuesta de la presidencia de la Liga Nacional.