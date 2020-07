Alberth Elis pide orar por Honduras y lanza mensaje contra la corrupción

Houston, Estados Unidos.

Tras haber anotado un gol en empate 3-3 del Houston Dynamo ante Los Angeles FC en actividad de la MLS, el delantero hondureño Alberth Elis expresó su malestar luego de las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la compra de materiales y equipo para atender a los enfermos de Covid-19 en Honduras.

"La Panterita" utilizó un mensaje en su camiseta pidiendo oraciones por Honduras y posteriormente en sus redes sociales lanzó un contundente mensaje.

“No más corrupción, nos están matando, oremos por Honduras”, escribió Alberth Elis en su cuenta oficial de Twitter por lo que inmediatamente recibió respuestas positivas de sus seguidores.

Con un deficiente sistemas de salud, no de ahora, Honduras no solo no estaba preparada para la pandemia de la COVID-19, como muchos países, sino que también las acciones para contrarrestarla no han sido acertadas.

Según denuncias de fuentes médicas y otros sectores, en una nación donde la corrupción y la impunidad, tan letales como cualquier virus, son como dos caras de una misma moneda.