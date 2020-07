Juan Ramón Mejía, con ofertas del fútbol de El Salvador

San Salvador, El Salvador

El delantero hondureño Juan Ramón Mejía se encuentra sin equipo actualmente. El ariete se quedó sin contrato con el Real de Minas, pero tiene ofertas de renovar con el club.

“En este momento estoy libre. Ya no tengo ningún vínculo con Real de Minas, siempre es mi primera opción por el agradecimiento a ellos. Ya Gerardo Martínez se acercó a mí y me dijo que las circunstancias no son las mismas”, comentó Mejía.

El ariete catracho también tiene ofertas de la Liga de El Salvador

“En El Salvador desde el torneo anterior están interesados en mí, pero no se sabe, ellos comienzan el torneo en septiembre y en agosto estarían iniciando pretemporada; pero no he podido dar respuesta, primero por la situaciónfamiliar que tengo, pues espero a mi bebé en los próximos meses, y es la prioridad”.

El futbolista no reveló el nombre del club interesado por él.