Nahúm Espinoza:“Mi primera opción no es trabajar en Liga Nacional, sino en reservas”

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador hondureño Nahúm Espinoza pasa la cuarentena en casa, al lado de su familia y leyendo la Biblia. La pandemia del covid-19 ha obligado al estratega a dejar la televisión como comentarista deportivo.

“Esta situación de la pandemia la he asumido con mucha responsabilidad, ya que yo soy una persona con hipertensión arterial y, como han dicho lo médicos, somos una persona en riesgo, pues toca estar en casa y cuidarse”, comenzó diciendo Nahúm en exclusiva a Diario LA PRENSA.

Agregó: “Yo paso mucho leyendo la Biblia, este es el momento de encomendarse a Dios. Yo agradezco la oportunidad para decirle a la gente que no haga lo malo en estos tiempos”.

Planes de regresar al banquillo

El extécnico del Olimpia no descarta volver a dirigir, pero lo ve complicado a corto plazo por los problemas del fútbol catracho.

“Si Dios me da vida volveré a entrenar, pero por lo que está pasando en Honduras es muy complicado, más con los problemas de la Liga y los equipos, todo es más difícil”, argumentó.

El entrenador, que logró un tricampeonato con el Olimpia, comentó que no ha recibido ofertas y reveló que el fútbol menor es su prioridad.

“Todavía no he tenido ofertas, yo hace mucho tiempo había dicho que no iba a volver a dirigir, pero ahora con la pandemia todo cambió. Pero gracias a Dios yo trabajo en las reservas del Olimpia con Óscar “Cocli” Salgado y teníamos un proyecto y espero seguir con él", indicó.

"Mi primera opción no es trabajar en Liga Nacional, sino en reservas y el fútbol menor. Liga Nacional es atractiva siempre, pero me interesan mucho las ligas menores”.

Sin embargo, el extrenador del Platense, Victoria y Real España de tener una oferta de Liga la analizaría.

“Por supuesto, aquí uno no se la puede andar tirando de “socado”. Estas son situaciones de supervivencia, los títulos y todo lo que uno ha ganado y que antes uno se creía algo, ahora en este momento no me creo nada, aquí hay que adaptarse a la situación", destacó.

Nahúm espera que los equipos, la Liga y Fenafuth se puedan poner de acuerdo para que regrese la actividad del fútbol en Honduras.

“Aquí todo el mundo está viendo qué me va a dar, pero la pregunta es qué daré yo también; pero hay que pensar en los equipos pequeños también, no tienen dinero para pagar. Yo digo que los que más pueden deben ayudar”.