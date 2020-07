Marathón apostará por los jóvenes tras salidas de importantes jugadores

San Pedro Sula, Honduras.

Ante la salida de siete jugadores en el plantel de Marathón (Esteban Espíndola, Mario Martínez, Carlos Discua, Bryan Martínez, Henry Figueroa, Bryan Barrios y Henry Romero), el panorama del Monstruo Verde no es nada alentador para tratar de competir en el Torneo Apertura 2020.

“Vamos a darle oportunidad a los jóvenes. Apostaremos por ellos este campeonato, el técnico (Héctor Vargas) sabe a quiénes pondrá en el puesto de los que ya no están, confiamos en el trabajo de Vargas, sabe lo que tiene y de los recursos que posee el club”, expresó el presidente verdolaga Orinson Amaya.

Y agregó: “Le digo a la afición que confíen en nosotros, se nos han ido grandes futbolistas y siempre hemos sido protagonistas del torneo. Estamos mentalizados en tener al equipo en los primeros lugares y en la pelea por el título”.

Orinson Amaya, presidente del Marathón.

La situación económica no es la mejor en el Monstruo Verde. “Tenemos que ser honestos y responsables, la situación que vivimos en la parte economía no es fácil, hicimos una propuesta a los jugadores basado en lo que el club puede pagar por los ingresos que tendremos, y el futbolista que no aceptó no sigue en el club, pero no es que los jugadores no entraban en los planes del equipo”, dijo a HRN.

Marathón es uno de los siete equipos (también Honduras Progreso, Vida, UPN, Platense, Real de Minas y Real Sociedad) en solicitar ayuda económica a la Fenafuth y Liga Nacional.