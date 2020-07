Diego Vázquez se confiesa: Ofertas del exterior, Olimpia en Concacaf y sueño de dirigir a la selección

Tegucigalpa, Honduras

En nuestra segunda parte de la entrevista exclusiva con Diego Vázquez, el estratega del Motagua tomó diversos temas sobre su presente y futuro en el banquillo del Motagua.

El argentino es el timonel más exitoso en la historia del cuadro azul, por lo que confesó que debido a su excelente trabajo en su momento ha tenido la oportunidad de recibir ofertas del exterior, especialmente de la Liga de Guatemala.

Además, respondió a la posibilidad de dirigir en su momento a la selección de Honduras e inclusive destacó el trabajo del Olimpia en la Concachampions en donde está cerca de clasificar a semifinales tras vencer 2-1 al Impact Montreal en el partido de ida de cuartos de final.

La entrevista con Diego Vázquez:

¿Dónde te ves en cinco años?

"Siempre uno aspira a mejorar lógicamente, aspiramos a dirigir en un fútbol mejor, a seguir creciendo, mejorando, pero estoy bien en Motagua, hemos creado algo lindo, mientras tengamos ganas y los dirigentes quieran contar con nuestros servicios, acá estaremos".

Ofertas del exterior

"He tenido ofertas en Guatemala, quizás ha sido un poco mejor lo económico, pero a veces más es menos. Muchas veces más termina siendo menos, por el tiempo, por la complicación, por el lugar, las ofertas que tuve las puse en la balanza".

¿Ha tenido acercamientos con la Fenafuth para dirigir a la selección de Honduras?

"La verdad que siempre por la relación que tenemos con Javier (Atala), estuvimos viendo un partido del Mundial en Rusia con él y Rafa Villeda de Televicentro, solo como aficionado. En ningún momento me expresaron que querían contar con mis servicios, te mentiría".

¿Sueña con dirigir a Honduras?

"Sí. Antes de que estuviera Fabián (Coito), venía de disputar 12 finales, de ser campeón. Nosotros lo expresamos en su momento, quién no quisiera dirigir una Selección, es un sueño, algo lindo, pero no depende de nosotros, es una pregunta para los federativos".

¿Jonathan Rougier nacionalizado?

"Siempre hablamos, a nosotros nos vendría bien porque nos libera un cupo del extranjero y podemos traer un extranjero más, en el aspecto de Motagua que es lo que nos corresponde. Por él me parece positivo, hay buenos arqueros en el país como Buba López, el de Olimpia también, Menjívar, me parece que Donis también ha sido el mejor..

¿Si te llama el Olimpia para dirigirlo?

"Me lo han preguntado muchas veces, no lo veo como algo lógico desde el punto de vista que hoy estás en el lado contrario y te pregunten eso. No lo sé, tendría que ver el momento, todos los momentos cambian".

"Yo analizaría todas las ofertas, si estás sin trabajo, uno analiza el menú que le ponen, no lo sé, no es algo que me ponga a pensar, es algo hipotético, en su momento si se llegase a dar lo analizaría".

¿Te casarías con una hondureña?

"Sí, lógico, ¿por qué no?".

Se le ha relacionado con Isabel Zambrano, ¿tienen una relación?

"De mi vida personal no me gusta hablar mucho, ahí lo dejo, es mi vida privada".

¿Bajas y renovaciones en Motagua?

"Todavía no hemos hecho ninguna reunión con respecto a lo que viene, de armar el plantel, ni siquiera me he reunido con el cuerpo técnico para planificar".

¿El jugador que no ha podido tener?

"Generalmente todos los que han estado libres los hemos podido traer, en general hemos traído la mayoría de jugadores que queremos, siempre y cuando se adapten en lo económico y al Motagua".

¿El rival que más disfruta ganarle?

"Olimpia. Los clásicos capitalinos tienen un sabor especial y son los partidos que uno siempre quiere ganar".

¿Dupla Héctor Vargas y Diego Vázquez en la Seleccion?

"No, es difícil, esto es un trabajo, es un trabajo que tiene que tener una cabeza".

"Llega un momento que tenes que decidir, ahí se acaba todo, lo principal que tiene el técnico, estamos en este puesto, nos pagan por tomar decisiones, no tomaría la dupla como tal, ¿quién va a tomar la decisión? me parece que ese rol no es para dupla".

¿Obsesión un tricampeonato?

"Lo disputamos contra Real España, es algo que Motagua no había hecho en la historia, estuvimos cerca de lograrlo, es difícil mantenerse en el tiempo y lograr eso, por lo menos tuvimos la posibilidad de disputar".

¿En Argentina ha soñado con dirigir?

"Me gustaría en algún momento. Algún equipo mendozino, sino es otro, pero ya el hecho de dirigir en Argentina si me gustaría".

¿Le molesta que le digan "La Barbie"?

"No, para nada, al principio quizás, pero ya después no".

A nivel internacional, ¿una cuenta pendiente de Motagua?

"Me parece que el desempeño nuestro a nivel internacional ha sido bueno, este Motagua fue el único equipo que le empató a un equipo mexicano en México, a Xolos. Jugamos dos finales internacionales, Concacaf League, el último en Atlanta quizás no estuvimos a la altura".

¿El camino de Honduras al Mundial de Qatar 2022?

"Creo que Honduras tiene mucho recurso humano para poder clasificar a un nuevo Mundial".

¿Del proceso de Jorge Luis Pinto, rescatarías algo?

"No me ha gustado escuchar jugadores que hablan después, si tenían alguna pica en el momento con Pinto se lo tenían que decir a él estando en el plantel. No me gusta ver jugadores hablando de un técnico cuando ya no está".

¿Real Madrid o Barcelona?

"Para ser sincero sigo más la liga inglesa, me gusta más. Sacó una buena ventaja el Real Madrid, me parece que va a estar peleado, no veo los partidos completos".

¿Messi o Maradona?

"Me quedo con Maradona, le dio muchísimo a la selección argentina. Messi si bien es el mejor jugador del mundo, le ha dado más al Barcelona".