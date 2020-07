Luis Garrido se confiesa: Etapa en Olimpia, su futuro y la nueva faceta como comerciante

Tegucigalpa, Honduras.

El mediocampista hondureño Luis Garrido es un ejemplo de lucha y perseverancia luego de que en el 2015 estuvo a punto de retirarse de las canchas tras la grave lesión que sufrió en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

A cinco años de ese trago amargo en donde inclusive estuvo a punto de morir, hoy el volante catracho se encuentra en perfectas condiciones y atendió en exclusiva a Diario LA PRENSA en la que habló de diversos temas con el periodista Eduardo Solano, corresponsal del diario líder de Honduras en Nueva York.

Garrido reveló que se convertirá en agente libre luego de que no siguió en el Córdoba de la tercera división de España.

Además, recordó su etapa con Olimpia en donde señaló que no fue bien tratado e inclusive dio detalles de su nueva faceta que ha decidido emprender, el de comerciante ya que se dedicado a vender pantalones.

Luis Garrido decidió incursionar en el comercio y se dedica a la venta de pantalones. En Instagram puedes encontrar el negocio del volante como guerrero.jeans.

Su etapa en el Córdoba de España:

"En el Córdoba cambiaron de técnico y luego se paralizó todo. El fútbol así es, lamentablemente pasó, pero la vida así es y tenemos que levantar cabeza. Demostrar de qué estamos hechos, esta es una prueba que Dios nos manda a todos, es importante estar en casa y disfrtar en familia, es un tiempo para disfrutarlo. Hay que sacar todo lo positivo de lo negativo que está pasando".

Condición física

"A la hora de entrenar estamos activos, me tocó regresar pero desde que comenzó la pandemia hemos estado entrenando, hay que tener una base para cuando se presente una pretemporada. Es mejor llegar con algo, hemos trabajado hasta con triple horarios, pero fuera de eso hay que tomar las cosas en positivo, Dios abre puertas y esperamos que se abra".

La lección que le dejó la lesión

"Siempre he sido corajudo. Pero después que me lesioné lo tomé como disciplina, puedo estar mejor. La lesión me marcó para no dejar de trabajar, yo digo que descansen los muertos. A raíz de eso la lesión me marcó, no dejamos de trabajar, siempre tengo que estar haciendo algo".

Enseñanzas en España:

"Todo está en captar la idea del entrenador. En el Houston trabajamos tranquilo, en la MLS se aprende mucho. Pero en España me encuentro un entrenador exigente y eso me encantaba, en España me exigían que cuando recuperaba el balón tenía que ser rápido, vertical. A la hora de quitar y defender, te regañaban y eso me gustaba, me marcó mucho y aprendí esa parte. Si me regañan no tengo problemas".

Romell Quioto

"Quioto es un crack, un jugador como él hay pocos en la selección.Sabemos las condiciones que tiene, gracias a Dios está peleando y competir, le gusta demostrar de qué está hecho. Me fijó mucho en la disciplina, cada quien tiene lo suyo".

La gravedad de su lesión

"Existió la posibilidad de la muerte tras la lesión. El doctor Benítez me brindó una mano, estoy sumamente agradecido, es alguien importante en mi vida. Con la ayuda de Dios, el doctor hizo su trabajo, Dios me dio la fortaleza y sabiduría para reponerme del momento más complicado en mi vida. Ahora veo las cosas con claridad, gracias a Dios y al doctor estoy sano y más fuerte que nunca".

Fabián Coito

"Siempre pasó pendiente de todos. El profesor es una persona muy llevadera, es una gran persona y entrenador. Hay que dejarlo trabajar, vamos por buen camino. Es una camada joven., hay que dejarlo trabajar. Algo tiene el profesor Coito, hoy me doy cuenta que es llevadero, trabaja muy bien con el profe Falero, si ha logrado que otros jugadores se vayan a clubes importantes de Europa, tenemos un gran técnico ya que él siempre te escucha y aconseja".

Presente y futuro de su carrera

"Voy a firmar el finiquito con el Córdoba, gracias a Dios llegamos a un acuerdo. En unas horas quedó libre y estoy positivo más que antes. Sabemos que Dios abrirá una puerta, trataremos de hacer bien las cosas. No sé que equipo, pero ios tiene preparado algo para Garrido".

"Con mi representante manejamos todo, estoy agradecido con mi representante Pablo Hernández ya que se portó a la altura. Siempre estuvo pendiente hasta de mi lesión, ha sido muy leal conmigo. Dios siempre me mandó personas buenas a mi vida. Es importante ser leal con Pablo y veremos qué dice Dios.

¿Volvería a la Liga Nacional?

"Estamos conscientes de todo lo que está pasando, momentos complicados por el tema de la pandemia y uno tiene que ser considerado, no se me ha acercado nadie, yo no le cierro las puertas a nadie. Hay que ser conscientes y no perder la cabeza. tratar de adaptarnos a eso, veremos si hay propuestas y que ambas puertas estemos de acuerdo para trabajar.

Diego Vázquez y Motagua

"No he tenido la oportunidad de conversar con Diego para aclarar lo que pasó. Estoy agradecido con Diego y a lo mejor no lo sabe, con Motagua me abrió las puertas ya que daban enterrado a Garrido, estoy agradecido con ellos, fue algo maravilloso lo que pasó.

"Lo de Olimpia la afición es otra cosa, más que todo fue la parte directiva, Garrido estaba listo para jugar en Motagua, pero es otra historia y en unas horas estaremos libres, tenemos que seguir trabajando".

Futbolistas que deciden no renovar con Olimpia para irse al extranjero como agentes libres:

"Es de aplaudirles por tomar esa decisión ya que a lo mejor no es fácil. Somos persoas humildes y venimos de abajo, supieron aguantar y gracias a Dios se fueron libres, aplaudirles y aprender de ellos, todo jugador quiere irse y llevarse una parte. Es complicado cuando te vas y no te dan tu parte, yo tenía mí porcentaje y me lo quitaron, me dijeron que ya no, felicitarlos a los jugadores por aguantarse e irse libre".

Su etapa como comerciante

"Surgió la idea estando en Costa Rica. Lo veníamos pensando y en España tomamos la decisión de meternos a la venta de pantalones, los usamos y han salido bien, muchas personas me han comprado mucho y eso me tiene motivado. No todo es bueno, pero la gente me ha dicho presente con "Guerrero Jeans", hay personas que me han colaborado y agradecerles por confiar en mí y el producto".

"Se me vino a la mente lo de guerrero, me acordé de la lesión y nos enfocamos en eso. No fue fácil, fue un momento duro y por eso nace la pequeña empresa, invitar a la gente que se haga presente. Son pantalones importados, son buenos y una vez que te los tallas no he tenido queja de ningún cliente, van con su etiqueta, son muy buenos".