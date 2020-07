Mauricio Dubón: “Salía a jugar fútbol porque nadie jugaba béisbol”

Nueva York, Estados Unidos

En una amena conversación con Diario LA PRENSA, Mauricio Dubón, el as hondureño del equipo Gigantes de San Francisco de las Grandes Ligas , compartió una serie de anécdotas que a más de alguno de sus seguidores les causará gran sorpresa.

La charla incluyó aspectos personales, pasajes muy jocosos y una serie de preguntas sobre la persona detrás del beisbolista. Con gentileza, el sampedrano, de 25 años, compartió por primera vez parte de su historia.

“Lo que más atesoro de mi niñez es la posibilidad de ir a jugar a la calle sin preocuparme por nada, salir a jugar fútbol, porque nadie jugaba béisbol, pasar el tiempo con los amigos de la escuela y el colegio. Los mismos amigos de aquella época son los mismos que tengo ahora. Mi niñez fue muy normal, solo jugaba béisbol con mi hermano”, indicó al inicio de la plática.

Los partidos despertaron a un goleador que pudo haber llegado a la Selección Nacional. Entre bromas, el campocorto de los Gigantes de San Francisco señaló que sus goles tal vez hubiesen llevado a nuestra representación a una Copa Mundial. Mauricio aún cuenta con el récord de goleo en su secundaria, en 19 partidos anotó 31 goles.

Su familia

Durante su corta travesía por este deporte y con tan solo 25 años, Mauricio ha sido el hijo soñado para tres familias y, tal como lo dejó claro, ha sido una gran bendición el decir que tiene tres madres y tres padres. Jeanette Doblado, Danilo Dubón, Andy y Sandy Ritchie se convirtieron en sus primeros padres adoptivos en Estados Unidos.

La tercera pareja de padres la formaron Tyson García y su esposa.

“Es algo muy bonito, ya que durante tiempos difíciles tengo esa facilidad de hablar con las tres (familias). Es una bendición decir que tengo tres mamás y tres papás. Me tratan como un hijo, me siento parte de la familia, me encanta la manera como me han tratado y hablo con todos ellos cada día. Me llaman por Facetime, vienen a todos los juegos sin importar dónde estoy”, indicó con alegría Dubón.

EN LA VOZ DE MAURICIO

• Lo primero que me impresionó en la MLB fue la velocidad.

• El día de mi debut no hubo ninguna celebración.

• El tatuaje de 5 estrellas me lo hice para hablarle a la gente de nuestro país.

• La primera vez que caminé al home estaba súper nervioso, ahora es como una fiesta.

• Mi primer turno al bate en Grandes Ligas fue con la canción Sopa de caracol.

• Mi primer jonrón yo sabía que sería un boom en Honduras, sabía que lo podía hacer.

• En el primer jonrón ni cuenta me daba, solo iba corriendo.

Preguntas rápidas

1. ¿A qué le temes?

A caerme en público.

2. ¿A quién admiras?

Admiro mucho a mi abuela.

3. Si no fueras beisbolista, ¿qué otro talento te daría de comer?

Hubiese sido futbolista, estaría ayudando a Honduras a ir al Mundial.

4. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida?

A Kid from Honduras (Un niño de Honduras).

5. Si comer no engordara, ¿qué comerías a toda hora?

Baleadas y arroz con pollo guisado.

6. ¿Cuál es esa celebridad que es tu amor platónico?

Me encanta Shakira.

7. Si pudieras compartir con algunas figuras mundiales, ¿quiénes serían?

Barack Obama sería uno y LeBron James, además de Babe Ruth.

8. ¿De el 1 al 10 qué tan bien bailas punta?

Un cero, yo no sé bailar punta; si jugara fútbol, sí lo hiciera.

9. ¿Qué momento recuerdas a menudo y te causa felicidad?

Los momentos en el colegio.

10. ¿Quién es el Mauricio Dubón del fútbol hondureño?

Tendría que ser Alberth Elis.