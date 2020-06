Exclusiva: Ramiro Martínez se pronuncia sobre llegada de Mario Martínez y confirma baja en Real España

San Pedro Sula, Honduras

La llegada de Mario Martínez al Real España ha generado buenas sensaciones en el entorno del club. El entrenador de la Máquina, Ramiro Martínez, habló con Diario LA PRENSA y se refirió a la incorporación del zurdo.

“La llegada de buenos jugadores al club siempre es bienvenida. Mario Martínez es un buen jugador y una buena persona. Tiene un recorrido importante en el club, ha sido campeón, es un futbolista de la casa. Nosotros estamos muy contentos por la llegada de Mario”, dijo.

El estratega uruguayo reveló que hace una semana venía hablando con Mario y su posibilidad de llegar al club.

“Nosotros hablamos hace una semana con Mario, en donde existía la posibilidad de que llegara al club. Se dio y él tenía claro que quería regresar al equipo, tiene una gran disposición y sé que aportará mucho”.

Mario se convierte en la segunda alta del cuadro aurinegro para el torneo Apertura 2020. La primera fue la del lateral derecho Carlos Alberto Mejía, seleccionado Sub-23.

“Yo creo que por ahí el tema de los refuerzos ya estaría cerrado, siempre estamos mirando con buenos ojos la incorporación de jóvenes al plantel. La idea del club es esa, sumar a jóvenes, Mario ha sido la excepción por lo que significa”, indicó.

El técnico de los aurinegros todavía no tiene claro cuándo regresará al país.

“Todavía no tengo fecha de regreso, estoy esperando que en Uruguay puedan abrir las fronteras y los vuelos. Una vez que eso se solvente regresaremos al país”.

El técnico charrúa le confirmó a GOLAZO que el jugador Rudy Meléndez no seguirá en el club.

“La única baja oficial es la de Meléndez, quien no será renovado por la directiva por el tema económico, de ahí no me han dicho nada de otra baja”, cerró.