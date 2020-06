Real España da de baja al mediocampista Rudy Meléndez

San Pedro Sula, Honduras

Tras la llegada de Mario Marínez, en el Real España comienzan a planificar lo que será la próxima campaña con el tema de refuerzos y salidas.

En esta ocasión en entrevista a Diario LA PRENSA, el estratega uruguayo Ramiro Martínez informó que el joven mediocampista Rudy Meléndez, no seguirá en el equipo aurinegro ya que no entre en sus planes.

“La única baja oficial es la Rudy Meléndez quien no será renovado por la directiva, por el tema económico de ahí no me han dicho nada y si hay más bajas serán mínimas la idea es mantener la plantilla”, nos comentó el director técnico del cuadro sampedrano.

De esta manera la etapa del volante derecho de 24 años en el Real España llega a su fin luego de que no pudo consolidarse en el equipo.

Además de la máquina, el jugador originario de Colón ha militado en clubes como Platense, San Juan y Brasilia, estos últimos dos en la Liga de Ascenso.