Mario Martínez: "Olimpia me buscó, pero al final no llegamos a un acuerdo"

San Pedro Sula, Honduras.

Sabía que iba a volver y volvió. Mario Martínez está contento de regresar al Real España. El mediocampista dejó el Marathón tras dos torneos y ha firmado contrato por un año con la Máquina. Asegura que llega a ganarse un puesto de titular y no le importa el dorsal que lleve en su espalda.

Martínez sostuvó una charla en Instagram Live con el periodista Fredy Nuila. En la entrevista contó detalles sobre su vuelta al equipo aurinegro, lo que le dijo Héctor Vargas cuando le comunicó que se marchaba del club verdolaga y también habló de la Selección de Honduras.

Feliz de vestir nuevamente la camisa aurinegra. "Creo que es un bonito reto, un club en el que debuté, inicié mi carrera, vengo con muchas ganas y motivación, espero que las cosas salgan como las tiene planeada el cuerpo técnico. Quiero cumplir los objetivos del club", empezó diciendo 'Super Mario'.

El 'Zurdo' reveló que no logró llegar a un acuerdo para seguir en el Marathón, pese a que ellos eran su prioridad. "No se llegó a un acuerdo con el club, ellos tenían la primera opción, soy agradecido con los que me han dado la oportunidad, Marathón no seróa la excepción. No se llegó a un aucerdo y me toca ahora regresar al Real España, la gente me ha recibido muy bien, contento y espero retribuir esa confianza y ese cariño en la cancha".

¿VOLVERÁ A USAR EL 10?

Las sensaciones de volver al equipo de sus amores... ¿presión? "Lo tomó de igual manera, ahora los ojos están puestos en mí, ya uno es referente, el compañero que tenes al lado de toma de ejemplo, hay que ser un ejemplo. Vengo a sudar la camisa, el número es un número, igual el que juega es uno en la cancha, si me toca usar el 33 con el que debuté, igual juego. Ese apoyo me tienen contento, bendecido porque las dos aficiones me tienen respeto y cariño, me lo he ganado en la cancha".

El número 10 en el Real España lo usa ahora Jhow Benavídez después de que Mario se fue al Marathón. "Llegué a la sede y firmé, ni hablé. Al final si Jhow tiene que usar la 10 que la use, es un gran jugador que tiene futurio para salir al extranjero, tiene la capadidad, si me toca usar el número 4, lo uso".

Al no llegar a un arreglo con el Marathón, Martínez se puso en contacto con el presidente del Real España para empezar las negociaciones de su regreso. "Primero, nunca salí mal del club, dejé las puertas abiertas. Se sabe la situación que está pasando en muchos clubes en Honduras, no solo en Marathón, no se llegó a un acuerdo económicamente, empezaron los contactos con el Real España, tenemos una buena relación, nos reunimos con el presidente y al final llegamos a un acuerdo ambas partes. Estoy agradecido porque me dan esa confianza nuevamente".

"Me siento bien, contento de regresar, hay mucha gente, familiares que estan contentos con mi regreso, pero a la misma vez eso me motiva porque la gente espera mcuho de mi persona, es un plus para mí, en cada entreno y cada partido habrán ojos viéndome", agregó.

SABÍA QUE VOLVERÍA...

En la mente de Mario Martínez estaba el pensamiento de volver a la Máquina. "Sí pensaba que iba a regresar al club, sabía que iba a recuperar mi nivel. Si estoy aquí nuevamente es por el nivel que he mostrado (en el Marathón). A veces se toman decisiones a nivel de directiva que entristecen, el caso del 'Camello' Delgado que no se retira en el club que jugó toda su vida".

Mario Martínez firmó este mismo miércoles el contrato por un año con el Real España.

"De mi familia tal vez mi esposa es la más contenta, mi hermanito que es españolista. Son cosas que te motivan, te llenan que tu familia este pendiente de vos, contento de regresar", insiste Mario.

¿QUÉ LE DIJO VARGAS?

Se va del Marathón con la frente en alto, se ganó el respeto de la afición y el club, y para él, lo más importante es que se sintió feliz. "En el Marathón me sentí cómodo, contento, ellos creyeron en mí. Ahora se me presenta esta oportunidad, un equipo en el que crecí, quiero aprovechar al máximo, aquí no vengo por el nombre, vengo a aportar mi granito de arena y esperar ganarme un puesto".

Reveló lo que le dijo Héctor Vargas y agradeció el respaldo que le brindó el entrenador argentino. "Lo hablé personalmente con él, le dije que estaba agradecido, él entendió mi parte, al final le dí agradecimiento por el apoyo, por la confianza, él estuvo cuando firme y le tenía que decirle de mi marcha. Me deseo suerte, que espera reunirnos en el futuro, me dio un par de consejos".

También cuenta que ya tuvo la oportunidad de dialogar con Ramiro Martínez, técnico del Real España. "Sí, ya hablé con el Profe, me dio su confianza, que todos los compañeros en el club me conocían, que va a ser bueno tenerme en el plantel. Yo le dije: 'Profe voy a sumar, a ganarme un puesto'". Y añade: "Real España ha venido de menos a más, el Profe Ramiro ha acomodado el plantel al estilo uruguayo, se le ha estado viendo otra cara".

Fue consultado si el conjunto catedrático está por debajo de los otros equipos demoninados grandes dela Liga Nacional y contestó: "Si vamos a los útlimos años no hay que quitarle méritos a Motagua y Olimpia, Marathón ha andado muy bien y Real España está empezando a tomar el nivel que la gente quiere ver, así que esa es la idea, el objetivo de llegar a todo, peleando títulos y los primeros lugares, hay que formar un buen grupo, un buen proyecto".

SU PRIMER SUELDO

Un usuario le consultó ¿cuál fue su primer sueldo? "Tenia 15 años, mi primer sueldo fueron 4.500 pesos (lempiras), yo se lo deba a mi mamá, me quedaba con 500 pesos. Siempre he sido bien ahorrativo, lo guardaba y costaba que lo gastara. Me ha costado".

LO BUSCÓ OLIMPIA

Martínez confesó que el Olimpia lo contactó en varias ocasiones para tratar de ficharlo, pero al final no se logró concretar nada. "Sí me buscó el Olimpia, soy sincero, pero nunca se dio la oportunidad, al final no llegamos a un acuerdo, estuvimos así por varios años y nunca se dio la oportunidad. Al final no llegamos a vestir esa camisa".

Otro usuario preguntó que si le marca un gol al Marathón, ¿lo celebrará? ahora que jugó con los verdolagas. Fue claro en su respuesta. "No, le tome cariño a la gente, al club, a los directivos, ellos vinieron a mí, soy agradecido. Si me toca anotarles, no lo celebraría, el trato que me dieron en el Marathón fue impresionante, fue como que estuviera 10 años en el club. Hoy me tocó despedirme, muchos compañeros tristes, los utileros. Bonitos recuerdos. Me quedó contento con el club".

Junto a Mario, otros jugadores como Carlos Discua, Bryan Barrios y Bryan Martínez también se fueron del Marathón. "La verdad que el 'Chino' es un gran jugador, gran compañero, lastimosamente tampoco logra renovar en el Marathón, hemos hablado con él, al final no sé que oportunidades tendré, pero desearle lo mejor, es lo bonito del fútbol que te deja amistades"

Afirma que hay más presión en la Cueva del Monstruo Verde. "Creo que en el Yankel se siente mucha presión, por el tema de horario, la cancha, y me ha tocado ambas partes, lo incómodo del estadio, me refiero al tema de la visión".

SELECCIÓN Y PINTO

A sus 30 años, Mario Martínez no pierde de vista otro objetivo que se marca un futbolista: la Selección Nacional. No cree que estando en el Real España tenga más posibilidades de llegar a la Bicolor que en el Marathón.

"La convocatoria de la Selección uno se la gana solo, con lo que mostres en la cancha, con tu nivel, al final el profesor es el que decide, uno quiere estar ahí, uno trabaja para eso, es lo máximo. Es un sueño de niño y yo ya lo cumplí gracias a Dios. Hay que seguir en ese mismo nivel, seguir mostrando ese nivel porque la oportunidad va a llegar".

Y respecto a eso, recordó una frase que le dijo el exentrenador de la Selección de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto. "El Profe Pinto me dijo: 'el trabajo no tracciona, si vos trabajas la oportunidad va a llegar'".

No tiene nada contra el exseleccionador de la Bicolor que tuvo una pelea verbal con Carlo Costly meses atrás. "Qué le puedo venir a decir a Pinto que fue cuarto en un Mundial. Es más, ni hablemos del tema, es ilógico. El Profe Pinto donde estuvo fue ganador, uno tiene que aceptar lo que él pida y hacerlo, es el que decide, el que convoca, pasa igual en el club".