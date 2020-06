Oficial: Carlos "Chino" Discua, primera baja en el Marathón

San Pedro Sula, Honduras

El experimentado mediocampista hondureño Carlos "Chino" Discua, se convirtió este martes en la primera baja confirmada del Marathón de cara al próximo torneo de la Liga Nacional de Honduras.

Luego de dos años de vestir la camiseta del club verdolaga, el volante catracho finalmente no seguirá en el equipo sampedrano ya que en la institución le informaron que su contrato no le será renovado.

"Terminamos el convenio con Marathón, no se va a renovar por el tema económico que ellos me manifestaron y estamos confiando en Dios que se venga cosas. No hicieron oferta, ellos quizás no tenían para pagar, no hubo una negociación, me lo hicieron saber", declaró Discua en Diario Diez.

De esta manera ser termina oficialmente la aventura del "Chino" con el cuadro verdolaga en donde no pudo lograr el título tras dos años de jugar en el equipo sampedrano y hoy indicó que no descarta la posibilidad de volver al Motagua, club en el que tuvo éxito antes de llegar al club verde.

"Motagua es el equipo en el que me crecí, el que siempre fui y di todo. Si se llega a dar la oportunidad a quién no le va a gustar. A mí me encantaría", puntualizó el jugador hondureño de 35 años de edad.