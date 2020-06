Hendry Thomas: “Me gustaría retirarme en el Marathón”

San Pedro Sula, Honduras.

Ha pasado un año y medio desde la última vez que Hendry Thomas jugó profesionalmente y lo hizo con el Olimpia. El 'Doctor' aclaró que tiene piernas para continuar en el fútbol y le envió un guiño al Marathón.

“Estoy analizando, han llegado opciones, pasó lo que pasó y se vino abajo todo. Quiero jugar, quiero mantenerme activo aunque sea un año más. Siento muchas ganas, fuerzas de seguir. En Olimpia en lo personal salí, di el máximo. Si se llegara a dar algo me gustaría con Marathón antes de retirnarme, por petición de mi madre y porque jugó mi padrino “Nico” Suazo, “Maravilla” Suazo y Maynor Suazo. Cuando estaba Carlos Pavón de entrenador me dieron la oportunidad de entrenar cuando estaba un poco lesionado”, dijo el mundialista en Sudáfrica 2010.

En conversación con GOLAZO recordó que sus grandes momentos los pasó con Olimpia, luego su fichaje al Wigas y las convocatorias a la Selección de Honduras.

Thomas estuvo entrenando con el Marathón.

MAL RECUERDO

En su trayectoria tuvo un mal sabor de boca al no ser convocado por el entrenador Rubén Guifarro para ir al Mundial de Holanda 2005. “Por indisciplina”, dijo el 'Chamaco' en su momento.

“Fue la decisión que más me ha marcado, me frustré, lloré como un niño, lo que dijo el profesor no era válido”, citó el 'Doctor'.

Y agregó el actual futbolista de 35 años: “No tenía participacion en el Olimpia y Nahún Espinoza agarra las riendas del equipo, viajamos a La Ceiba y juego. El técnico me dice que me iba a ocupar para jugar entre semana contra el Pumas mexicano. Teníamos un viaje con la Sub-20 y le dije que iba a llamar al profe Guifarro, y lo hice, incluso llamé a Rafael Callejas (presidente de la Fenafuth en ese momento), El profe Guifarro me dijo que estaba bien... pero que él tomaba la última decisión y no el presidente. Tuve el partido (contra Pumas) y salí expulsado, mi equivación, tal vez, fue que no llamé en ese momento... sino que yo viajara a San Pedro Sula por tierra de noche, cuando regresó la Sub-20 él dijo que yo quedaba fuera. Mi reacción fue ‘si Guifarro dice, que puedo hacer y debo hablar’. Le molestó que no dije profe, sino Guifarro”, expresó Thomas.

Thomas gritando un gol con la camiseta de la selección hondureña.

WIGAN

En 2009 es fichado por el Wigan de la Premier League. “En Inglaterra quedaron contentos con Hendry Thomas”, contó entre risas.

“Como anécdota recuerdo cuando le ganamos al Chelsea por 3-1, les pasamos por encima. Yo marqué a Frank Lampard, pero lo había agarrado a patadas todo el partido y le dije que cambiaramos la camisa, no quiso, estaba molesto. Lo primero que hice fue llamarle a Wilson, me dijo que era normal, a él le había pasado con Gerrard, pero él sí le mando la camisa”.

Thomas marcando a Lampard en un Wigan-Chelsea.

Asegura que el entrenador español Roberto Martínez le ayudó mucho en el Wigan. “Roberto Martínez me aconsejó mucho, él siempre fue franco conmigo, él me decía que tenía que dar un extra para jugar en la Premier. Hendry Thomas no es un jugador rápido, tenía que ser más rápido mentalmente”.

Thomas afirmó David Suazo, Maynor Figueroa, Wilson Palacios y Emilio Izaguirre figuran como los mejores jugadores hondureños. “Tambien nosotros los jugadores no somos moneditas de oro para caerle bien a todos”, sentenció.