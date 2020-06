Eden Hazard no entrena con el grupo y podría ser duda para el partido ante Mallorca

Madrid, España.

Tras la victoria frente a la Real Sociedad (1-2) con la que el Real Madrid recuperó el liderato de la Liga Española a falta de ocho jornadas, los de Zinedine Zidane realizaron este lunes una sesión de baja carga de cara al partido frente al Mallorca del miércoles en la que no participó el capitán, Sergio Ramos, convaleciente del fuerte golpe en la rodilla izquierda que sufrió en Anoeta.

El central tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 60 cojeando ostensiblemente tras chocar con el sueco Alexander Isak e inmediatamente le pusieron hielo en la articulación para bajar la inflamación del golpe.

Por esto se ausentó de la sesión, aunque el Madrid no especificó en el comunicado sobre el entrenamiento si se le ha diagnosticado alguna lesión. El otro ausente sobre el césped, aunque sí trabajó en el gimnasio, fue el belga Eden Hazard, quien no dispuso de minutos frente a la Real Sociedad.

Según informó la web del conjunto merengue, en la vuelta al trabajo el '7' estuvo en las instalaciones del Valdebebas y no con el resto de compañeros. El ex del Chelsea no participó en el triunfo en el Reale Arena tras haber sido titular ante el Eibar y el Valencia. Hazard hizo trabajo específico de fisioterapia para ganar mayor elasticidad en su tobillo operado.

Nacho Fernández, Isco Alarcón y Lucas Vázquez junto con el serbio Luka Jovic realizaron trabajo individual sobre el terreno de juego de uno de los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para seguir recuperándose de sus respectivas lesiones.

Ante la gran carga de partidos, Zidane programó una suave sesión para los titulares contra la Real Sociedad con carrera continua para comenzar y más tarde se unieron al resto de compañeros para disputar un partido en un campo de reducidas dimensiones.