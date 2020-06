'Escorpión' Ruiz: “Una derrota no significa el fin de mi carrera”

Las Vegas, Estados Unidos.

Perder una pelea no es fácil de aceptar. El boxeador hondureño Josec 'Escorpión' Ruiz (25 años) habló con Diario La Prensa y analizó su derrota del jueves frente al estadounidense Gabriel Flores Jr. por la categoría de peso ligero (133 libras).

El pugilista reflexionó sobre los errores que cometió en el combate celebrado en Las Vegas, Estados Unidos. “Creo que fue una pelea muy difícil para mí, nunca pude encontrarme, pero me servirá de mucha experiencia y aprendizaje, fijarme en los errores que cometí y mejorar”, dijo el oriundo de Limón, Colón.

Y agregó más sobre el tema: “Me faltó soltar mucho más la mano, presionar a Gabriel Flores, ya que no era un peleador que pegaba bastante, él se movía rápido y tenía que golpearlo más al cuerpo para estar equilibrado”.

Ruiz fue autocrítico y reveló en lo que tiene que mejorar para el siguiente combate. “Tengo que mejorar en soltar más las manos, en eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Mi entrenador me dijo que tenía muchas cosas que cambiar, tengo que seguir manteniendo el peso”.

Momento de la pelea del 'Escorpión' Ruiz con Gabriel Flores.

El catracho no ocultó su tristeza por sumar su tercera derrota en el ring desde su etapa como profesional. “Siempre duele perder una pelea, frustra y da cólera, pero, bueno, tratamos de asimilarlo rápido, sacar siempre lo positivo que dejó el combate y aprender”.

El Escorpión con su derrota tiene un récord de 22 victorias, tres derrotas y tres empates en su carrera. La última vez que había peleado fue el 25 de octubre de 2019, cuando derrotó al estadounidense Ramón Sena, antes de medirse con Gabriel Flores.

Ahora el peleador hondureño se tomará unos días de descanso. “Por ahora vamos a descansar, volveremos a los entrenamientos poco a poco, lo demás se lo dejó a mi equipo y comenzar a mejorar en donde fallé”.

Desde Honduras, el excampeón catracho, recibió muchos mensajes de apoyo. “Pues es una gran motivación que desde tu país te apoyen, muchas personas me escribieron, me hubiera gustado ganar y darle una alegría al todo el pueblo. Toca levantarse y seguir luchando, ya que esto todavía no termina”, indicó.

Josec 'Escorpión' Ruiz se tomará unos días de descanso para volver a los trabajos con su equipo en Miami, Estados unidos.

Y añadió sobre el combate en el MGM Grand: “Siempre da nervios y ciertos temores, esta era la pelea más importante en mi carrera, obviamente había temor, pero ya dentro del ring es otra historia”.

Ruiz ya tiene un año y medio de vivir en Miami, el peleador no guarda rencor a quienes intentaron destruir su carrera. “Todo pasa por algo, a toda esa gente que en su momento quiso perjudicarme en mi país ahora están viendo que me ayudó a seguir adelante. Me alegra que esto haya pasado para saber quién es quién. Yo les deseo lo mejor. Que se mantengan lejos de mi vida y mi carrera”, comentó.

El pugilista no tiene dudas que volverá más fuerte a los cuadriláteros. “Claro que sí, oportunidades de pelea siempre hay, una derrota no significa el fin de mi carrera, nosotros vamos a seguir peleando con todo, mejorando, que es lo más importante”.

'Escorpión' Ruiz posa junto a un grupo de boxeadores de otras nacionalidades en los Estados Unidos.

Tuvo una anécdota con su contrincante Gabriel Flores. “Un día antes habíamos compartido una entrevista para ESPN y varios campeones mundiales en donde me di cuenta que él había tenido una vida complicada, a su mamá la asesinaron por un problema de pandillas, entonces al final de la pelea le dije que yo también había perdido a mi madre y que desde el cielo le iba a agradecer a la de él por pelear”.

Por último, el catracho envió un mensaje a todos. “Quiero agradecerles de todo corazón a las personas que me han mandado mensajes de motivación, hay Escorpión para rato”, cerró.