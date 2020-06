Video: Andy Nájar se despide del Anderlecht tras volver a la MLS de Estados Unidos

Los Angeles, Estados Unidos.

El volante hondureño Andy Nájar se despidió oficialmente este sábado del Anderlecht de Bélgica luego de que fue fichado por el club Los Angeles FC de la MLS de Estados Unidos.

Mediante un video que subió en sus redes sociales, el futbolista catracho le agradeció a la afición del equipo belga por todo el apoyo que le brindaron en el equipo euopeo en el que estuvo durante ocho temporadas.

"Hola mi gente de purple and white, le saluda Andy Najar. Me he tomado el tiempo para poder realizar este video y dejarles saber que mi etapa en el club llegó; y darles las gracias por todo el amor, por todo el cariño y apoyo brindado hacia mi persona", expresó el jugador oriundo de Choluteca.

Nájar vivió grandes momentos en el Anderlecht en el que inclusive llegó a marcar un gol en la Champions League.

"Espero que en algún futuro nos volvamos a ver nuevamente. Poder escuchar esa gran afición como lo son todos ustedes. Siempre van a estar en mi corazón, los voy a extrañar mucho. Espero que sigan gozando de muchos títulos con el Anderlecht. Éxitos, que se encuentren todos muy bien de salud", fueron las palabras con las que despidió el catracho de 27 años de edad.

Ahora Andy tratará de recuperarse completamente de las lesiones y poder nuevamente destacar en el extranjero como lo ha venido haciendo a lo largo de las últimas campañas.