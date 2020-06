Zidane se pronuncia sobre rumores de mala relación con Gareth Bale

Madrid, España.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desmintió que su relación con el galés Gareth Bale esté rota y que haya "un antes y un después" desde la final de la Liga de Campeones de Kiev.



En la conferencia de prensa de la previa del duelo ante Valencia a realizarse este jueves, el estratega del equipo blanco habló sobre los rumores que señalan que tiene una mala relación con Gareth Bale.

"Siempre hemos tenido una buena relación. Gareth es un jugador importante y cuando no juega se dice que es porque no tenemos una buena relación. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y no hay un antes y un después de Kiev", aseguró Zidane en la rueda de prensa telemática desde la Ciudad Real Madrid.



"No va a cambiar nada de lo que pienso de Gareth de lo que ha hecho, lo respeto mucho pero no puedo controlar lo que se dice de nuestra relación. Es normalísima", añadió.



Zidane reconoció que Bale sufre unas molestias en la espalda que le impiden estar al máximo para el encuentro ante el Valencia.

"Está como siempre, contento por volver a poder jugar. Ha tenido un poco de molestia en la espalda por eso no está al cien por cien pero está entrenando bien y pensamos en los partidos que nos vienen. Para mañana estamos todos enfocados en el partido".