Las palabras de Jonathan Rubio sobre los entrenadores que no le dieron oportunidad en las selecciones menores

Lisboa, Portugal.

Durante varios años un tema de debate en Honduras fue Jonathan Rubio y el porqué el mediocampistano era convocado a la diferentes selecciones menores.

Entrenadores como Carlos Tábora, Jorge Jiménez y José Valladares, nunca le dieron la oportunidad al volante catracho que ahora milita en el CD Tondela de la primera división de Portugal.

Afortunadamente para Rubio en septiembre del 2019, recibió la oportunidad por el seleccionador uruguayo Fabián Coito por lo que pudo tener su debut con la selección nacional de Honduras y lo hizo a lo grande tras anotar un gol en el partido en donde la H goleó 4-0 a Puerto Rico en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Hoy en exclusiva con Diario LA PRENSA, el legionario catracho fue consultado si le guarda resentimiento a los estrategas que no le dieron la oportunidad en la selección y de forma elegante tuvo palabras para ellos.

"No tengo resentimiento. El fútbol es de opciones y decisiones, sin duda alguna al final ellos decidieron no tomarme en cuenta por algún motivo. Habían mejores que yo en su momento, pero sinceramente guardar resentimiento es perder el tiempo", indicó Jonathan Rubio.

Y añadió: "En su momento claro que me dejó triste, pero fue una motivación ya que dije que demostraría que iba a tener la capacidad y fue más bonito de lo que imaginamos. A veces en los clubes uno dice porqué no juega, no depende de mí, es parte del fútbol, me hubiera gustado ser parte de las selecciones menores, pero Dios sabía el porqué".