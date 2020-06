Pedro Troglio prácticamente no cuenta con Carlos Pineda en Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El Olimpia perdería a más de una de sus piezas claves en la era Pedro Troglio. Se trata del joven centrocampista Carlos Pineda.

El futbolista de 22 años está sin contrato en el Albo, club que desea renovarlo, pero Carlitos tiene otros planes.

“De Pineda he escuchado a su representante decir que no van a firmar y que van a esperar a llevárselo. Una lástima porque era importante que siguiera jugando acá hasta que consiguiera algo, pero eso significaba firmar un contrato y pertenecer a Olimpia. Está claro que no va a firmar”, dijo Troglio al programa Panorama Deportivo.

El entrenador campeón del torneo Apertura 2019/2020 resaltó que el volante Alejandro Reyes es el otro jugador que no ha estampado la firma en la renovación.

Carlos Pineda se consolidó en el Olimpia de Pedro Troglio y le valió ser convocado a la Sub-23 y Selección Mayor.

Pensando en la liga

El Olimpia tiene planeado arrancar la última semana de junio su pretemporada pensando en el inicio del torneo Apertura 2020/2021, que comenzaría el 15 de agosto.

“Me parece bárbaro que empecemos la liga, pero lo ideal es que iniciamos en esa fecha. Se necesita tener dos meses de preparación porque necesitamos 10 días para hacer una adaptación liviana para la pretemporada; pero con 40 o 45 días no es malo arrancar, tomando las precauciones y riesgos”.

El León está cerca de avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf luego de vencer 2-1 al Impact Montreal en Canadá por la ida; pero el campeonato se suspendió a raíz de la pandemia del COVID-19.

“Como el Mundial de Clubes se postergó para más adelante, hablan de que en octubre y noviembre se pueda jugar todo”, sentenció Pedro Troglio.