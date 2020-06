Exfutbolista de Boca Juniors asegura que lo raptaron los extraterrestres

Buenos Aires, Argentina

Aunque para muchos resulta difícil de creer, pero en las últimas horas se conoció que el exmediocampista argentino Guillermo Marino, habría sido raptado hace un par de años por extraterrestres.

La versión la brindó el chileno Gustavo Lorenzetti, quien fue compañero de Marino en la Universidad de Chile entre el 2010 y 2013.

Lorenzetti le brindó una entrevista al programa Lado B y fue él quien dio a conocer la historia que el propio Marino le confesó cuando compartían equipo, que había sido seuestrado por extraterrestres.

"Guillemo dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres. Y te daba la explicación de qué sintió él y todo; porque hay casos en que el jugador dice 'me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres', pero Guille no es de esa clase de jugadores. Guille es muy correcto. Todos lo conocen", comenzó diciendo.

Lorenzetti, aseguró que Marino no es de esa clase de personas que vaya a bromear con este tema.

“Yo lo creí porque él te lo cuenta de una manera seria. Él es muy correcto, no va a llegar tarde a ningún lado. Es muy creyente y lee libros todo de ese tipo. Por eso no me quedó más que creerle por la seriedad con la que lo contó”, detalló.

Guillermo Marino debutó en el 2000 en Newell’s y tuvo tres etapas en Boca (2005-2007, 2009-2010 y 2014), donde obtuvo tres títulos internacionales bajo el mando del Coco Basile: Copa Sudamericana (2005), Recopa Sudamericana (2006) y Copa Libertadores (2007).

Además, defendió los colores de Tigres de México y Atlético de Rafaela.