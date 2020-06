¡Sorpresa! Exfutbolista afirma ser el verdadero padre biológico de Marcus Rashford

Londres, Inglaterra

Sorpresa a nivel mundial. Un exfutbolista de Ghana ha causado un gran revuelo al asegurar de manera contundente que es el padre biológico del joven delantero inglés Marcus Rashford, quien milita en el Manchester United de la Premier League de Inglaterra.

Se trata de Michael Boye Marquaye, exjugador ghanés que afirmó en declaraciones para la emisora Starr FM que el jugador del Manchester United sabe la verdad, pero reitera que no confiesa todo esto para hacerse famoso o para ganar dinero.

Según había trascendido hasta la fecha, Joseph y Melanie Rashford son los padres de Marcus, que nació en Wythenshawe, cerca de Manchester, pero el testimonio de Michael Boye podría dar un giro radical a la historia del atacante.

“Rashford es mi hijo y él lo sabe, aunque no nos vemos desde hace varios años. Al principio, él estaba enfadado porque cree que lo abandoné, pero eso no fue lo que ocurrió. Ahora, muchos intentarán venir a buscar para las noticias, pero yo no soy ese tipo de persona que busca la forma más sencilla para ganar dinero o hacerse famoso. Solo quería dejar las cosas claras y hacerle saber al mundo que Marcus Rashford tiene raíces ghanesas”, apuntó el exjugador de Ghana.

Y añadió: “Nadie debe tomarse a la ligera el vínculo y la relación entre un padre y un hijo. El amor por él nunca se irá. Mi objetivo principal es protegerlo y rezar por él para que pueda preservar mi legado. Me enfadaré si alguien viene con una sugerencia de dinero. No necesito dinero, necesito amor, equidad, justicia y la verdad. Que Dios le bendiga”.

Michael Boye Marquaye, exjugador de Ghana, aseguró que es el padre del inglés Rashford.

Por el momento, Marcus Rashford no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de Michael Boye mientras sigue entrenando con el Manchester United con vistas al regreso de la Premier League.