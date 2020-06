Polémica con Amado Guevara por comentarios sobre el nuevo Código Penal de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El exjugador de la Selección Nacional y del Motagua, Amado Guevara, estuvo en vuelto en la polémica en redes sociales. Y es que "El Lobo" subió un video en twitter donde se mostraba en contra del nuevo código penal en Honduras.

Tras subirlo el ex jugador del Motagua recibió varios comentarios cuestionando su postura. “Cualquier tonto quiere hablar de leyes en nuestro país, para eso se necesita estudiar, no jugar pelota”, fue uno de los comentarios. Lo hizo una mujer de nombre Ana Carol.

En defensa de Amado salió Lucía Guevara, esposa del exjugador. “Imagínate que ese ‘tonto’, al que despectivamente te referís porque jugó pelota, se expresa y escribe mucho mejor que vos ja, ja, ja. Mejor seguí de arrastrada, que me imagino que para eso te educaste, seguí cuidando tu chambita!!! #TaradaSiempreTarada”, respondió la mujer de "El Lobo".

Pero las críticas siguieron para el excapitán de la Bicolor. “Malcriado, prepotente y no aprovechó su talento. Por eso hasta del Motagua lo corrieron, hoy está siendo utilizado por un político como trampolín y lógico, Guevara tiene que buscar de qué vivir. Lástima que los futbolistas no han dado bola como diputados. Buen jugado indiscutible”,escribió un usuario de nombre Nazar.

Tras estos comentarios, Lucía volvió a aparecer para poner en su lugar al usuario. “Amado nació guapo e inteligente, no millonario. Por lo tanto, tenés razón tiene que buscar de qué vivir al igual que la mayoría de hondureños. Antes de juzgar te invito a que te informés, no lo corrieron de Motagua por malcriado, jamás ha vivido de política y hace varios años no vive en Honduras”.

El mismo usuario Nazar replicó a las palabras de Lucía Guevara. “De dónde va a nacer millonario ja, ja, ja,. Más pelado que la cola del tacuacín. Lo conozco de toda la vida. Preguntale por mi. Millonario ja, ja, ja”.

RESPONDE 'EL LOBO'

Guevara, de 44, años, salió al paso y respondió a los comentarios. “Discúlpame pero yo no te conozco, ni sé quién sos. Mi madre y mi abuela eran humildes pero gracias a Dios nunca me faltó nada, si fui un pelado pero bien educado y becado por buen alumno y deportista. Seguí en lo tuyo que yo vivo tranquilo en Miami”.

El Lobo aclaró que en su momento intentó incursionar en la política, pero horas después desistió.

“Hace 8 años intenté incursionar en política con el ánimo de aportar a mi patria. Sin embargo, rectifiqué de manera inmediata y me retiré horas después. Si bien es cierto, circulan fotos y videos, aclaro que nunca estuve en ninguna casilla, tampoco tuve un cargo. Lo mío es el fútbol”, fue el mensaje de Amado.

Otros usuarios de Twitter mostraron su apoyo y admiración al ex seleccionado de la H.