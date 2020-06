Paulo Dybala no descarta jugar en el Barcelona con Messi

Barcelona, España.

El delantero argentino Paulo Dybala, generó revuelo este día al señalar que le gustaría jugar en un futuro con su compatriota Lionel Messi en el FC Barcelona.

En una entrevista concedida a CNN, el jugador cordobés de 26 años de edad dejó claro que en primer lugar le gustaría renovar con la Juventus, sin embargó no descartó la idea de militar en el club catalán.

Me queda año y medio de contrato, no es mucho y entiendo que con el coronavirus para el club es complicado, pero otros renovaron. Aprecio mucho al club y su gente, tengo buena relación con el presidente y quizás dentro de poco venga a hablar conmigo... o no", dijo entre risas el atacante argentino.

Dybala fue preguntado por la posibilidad de jugar con Messi en el Barcelona, no sólo en la selección de Argentina y su respuesta fue contudente.

"El Barça es un gran club, de nivel mundial, y con Messi es todavía más grande. Sería bonito jugar con él, pero la Juventus también es una entidad muy grande, llena de historia, donde juegan grandes futbolistas como Cristiano o Buffon", explicó.