Honduras Progeso no pagará marzo y abril a sus futbolistas

El Progreso, Honduras

La pandemia del coronavirus agravó la dura situación económica en Honduras y en el fútbol no ha sido la excepción luego de la cancelación del Torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional.

En esta ocasión, el experimentado futbolista hondureño Edder Delgado, mediocampista del Honduras Progreso, reveló que en el club progreseño decidieron que a la plantilla solamente les pagarán el mes de febrero, por lo que no cancelarán los meses de marzo y abril.

"El Camello" señaló que inclusive a un grupo de ocho jugadores no les han cancelado ni el mes de febrero, siendo el exjugador del Real España uno de los afectados por lo que espera que se le pueda cancelar esa deuda.

"A la mitad de la plantilla ya se le canceló, faltan ocho jugadores para cancelar el mes de febrero. Sabemos la situación que atraviesa el país, aceptamos cobrar solamente un mes. Yo no he cobrado, toca esperar un poco más", dijo Delgado en declaraciones al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Y añadió: "Marzo y abril no lo cobraremos, se arregló con Elías Názar, el equipo no está para pagar más dinero.Yo hubiera tomado otra medida, todavía sigo peleando por mi dinero. Pero esperemos que Elías me de respuesta por mi salario, no quiero tomar de otras formas para pelear por lo que resta, quiero pelear lo que es justo".

Edder Delgado finalizó su contrato con Honduras Progreso y señaló que tiene ofertas de otros clubes.

El volante de contención indicó que una parte de la plantilla del Honduras Progreso está inconforme con la decisión que solamente les pagarán el mes de febrero.

"Hay incorfomismo, cuando uno trabaja se tiene que cumplir hasta donde se cumple el contrato, la directiva se aprovecha de lo que está pasando. La directiva le dice al jugador que solo se le puede pagar eso, los directivos se aprovechan para pagar solo un mes", lamentó.

"Los argumentos es que los patrocionadores se fueron, que no hubo taquillas. Elías dice que solo está solo y que solamente puede pagar un mes de salario. Lo correcto es que se tienen que pagar todos los meses", dijo el experimentado futbolista de 33 años de edad