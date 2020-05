Cristian Maidana acepta rebaja salarial en Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El volante de Olimpia, Cristian el “Chaco” Maidana, dijo hace unos días que ya arregló su continuidad con el club.

El jugador argentino reveló que en dicho acuerdo hubo una rebaja salarial importante, pero su amor por el conjunto olimpista o es más importante.

“Estuvimos de acuerdo con las cosas que ellos me propusieron, es mucho menos de lo que cobraba, pero no me importó mucho eso, sino que quería seguir en este club, en la institución y así lo hicimos", comenzó diciendo.

Y añadió: "Estoy bien con lo que me van a dar, nos bajamos bastante, pero no pasa nada; lo importante es seguir haciendo historia con este club, con las ganas de continuar, lo bien que se está acá es lo que me importa hasta ahora”.

Maidana dijo pese a ganar menos lo importante es la seguridad de seguir en el club.

“Muchas cosas, la tranquilidad que tenemos yo y mi familia, estamos supercontentos y supercómodos, es lo que más me interesa; también en el club me han tratado muy bien, he jugado la mayoría de los partidos, me está yendo bien. Desde que llegué al Olimpia todo ha sido para bien”.

Solo queda que el jugador argentino estampe su firma por un año más con los merengues. Maidana es uno de los jugadores más queridos por los aficionados.