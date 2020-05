“Fue duro para mí, porque fui el primero en darme cuenta de la muerte del Macho Figueroa”

Tegucigalpa, Honduras

La muerte del exjugador Roberto “Macho” Figueroa ha generado conmoción en sus excompañeros de España 1982. El exdelantero del Vida, Victoria, Motagua, Real Murcia y Hércules de España falleció el domingo en Estados Unidos debido a un infarto a los 61 años de edad.

César Efraín “Fayito” Gutiérrez fue compañero del Macho en la Selección y habló sobre los mejores momentos que vivió con Figueroa.

“Luego de varios días de la muerte de un gran amigo, pues en lo personal ha sido de reflexión porque siempre hemos estado cerca y la forma que murió el Macho, solo y fuera de nuestro país, entonces eso no es bueno”, declaró Fayito.

El exjugador resaltó el trabajo del Macho en el proceso rumbo al Mundial de España 1982.

“Cuando fuimos convocados para el Mundial fue algo lindo, de Figueroa en la Selección recuerdo el gol que le anotó a Canadá rumbo al Mundial ya que ese gol nos dio el pase, sin duda fue una pieza clave”, dijo.

Gutiérrez recordará a Figueroa por su alegría y buen compañerismo. “Era alguien muy alegre, el molestón del grupo, recuerdo que le gustaba ponerle los apodos en el equipo de la Selección. Una buena persona a la cual vamos a extrañar mucho”.

Fayito reconoció que tenía varios años de no ver al Macho y que fue complicado comunicarse con él en los Estados Unidos.

“La última vez que hablamos personalmente fue en 2016, en La Ceiba, fui a ver un partido entre el Vida y Motagua, Macho estaba como comentarista en un programa de deportes, después se fue para los Estados Unidos y nos mandábamos mensajes, pero fue muy poco”, indicó.

La fatal noticia

El exmundialista contó los hechos de cómo se dio cuenta sobre la muerte de Roberto Figueroa.

“Fue duro para mi persona, ya que fui el primero en darme cuenta, ese día me levanté temprano y miré varios mensajes, me quedé sorprendido, ya que me preguntaban si conocía a familiares del Macho Figueroa, pues me habían dicho que él estaba grave, entonces yo me sorprendí”, comentó.

“Yo leí el mensaje el martes, hablamos y me dijo César: ‘Su amigo o compañero ha muerto’, no lo creía, la verdad, lo comuniqué al grupo de nuestros excompañeros y de ahí surgió la noticia”.

Fayito (de 62 años) invitó a las autoridades deportivas a que se le haga un homenaje a Figueroa en Honduras y a otros deportistas que siguen con vida.

“El Macho es una leyenda, lo que pasa es que aquí en Honduras hasta después que muere alguien nos damos cuenta y dejó una huella en dónde jugó. Deberíamos de homenajear a los exjugadores en vida y quiero aprovechar para que las autoridades deportivas hagan un museo de otras leyendas y hacerle algo especial al Macho”, agregó.