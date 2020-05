Diego Vázquez tras ser destacado por La Gazzetta dello Sport: "Me siento orgulloso, es como un sueño"

Buenos Aires, Argentina

Diego Vázquez, entrenador argentino del Motagua, reaccionó sorprendido y no ocultó su felicidad luego de que el portal italiano La Gazzetta dello Sport, destacó su trayectoria como entrenador del conjunto hondureño.

“La Barbie Vázquez monumento en Honduras: en Motagua: 224 juegos en 5 años y 5 títulos”, es el titular del artículo que hace mención a la exitosa carrera como director técnico de Diego del cuadro azul.

“Cinco títulos, 5 segundos lugares, el Clausura 2020, donde estuvo a la cabeza después de 13 rondas, antes de cerrarlo por covid-19 el 15 de marzo pasado: estos datos pueden ser suficientes para explicar por qué el técnico argentino Diego Martín Vázquez, de 48 años, es el más exitoso en el banquillo del Motagua", informó la prensa deportiva de Italia.

Tras esta publicación, el DT del Motagua fue entrevistado por el programa argentino Radio Showgol y señaló que la noticia lo llena de mucho orgullo.

"Que en Italia se hable de mí en La Gazzetta Dello Sport, que yo de chiquito lo ví, me siento orgulloso, es como un sueño, la verdad que es muy lindo", explicó Diego Vázquez a los periodistas argentinos

Y añadió: "Que en Italia se hable de nuestro trabajo, creo que es muy positivo y te incentiva para seguir mejorando".

Ofertas en otros países

Por otra parte, "La Barbie" confesó que ha recibido propuestas de otros clubes de Centroamérica, pero las ha rechazado ya que se siente a gusto con el Motagua.

"He tenido otras propuestas de clubes de Centroamérica, pero no me han seducido más que Motagua, entonces por ahora voy a seguir acá, pero obviamente uno quiere crecer y mejorar pasando a un fútbol superior al de Honduras", puntualizó.

¿Falta mucho para el regreso a Mendoza?, fue una de las consultas que le hicieron a Diego y el estratega de los azules no amagó a la hora de responder.

"Uno siempre sueña con la vuelta a la provincia, obviamente que la nostalgia del lugar de donde nací está. Siempre que puedo veo fútbol de los equipos de Mendoza, de hecho hemos traído varios jugadores de allá, ahora trajimos a Gonzalo Klusener que estaba en Independiente Rivadavia", detalló.