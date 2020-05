Amado Guevara confiesa los problemas en la selección previo al duelo ante Trinidad y Tobago en 2001

Miami, Estados Unidos.

Amado Guevara es uno de los mejores futbolistas en la historia de la selección de Honduras y en esta ocasión el exjugador dio detalles de los problemas que se dieron en el 200, previo al partido decisivo contra Trinidad y Tobago, duelo que se perdió (0-1) en el estadio Olímpico y que posteriormente costó la clasificación al Mundial de Corea y Japón del 2002.

En conversación con el periodista Copán Álvarez de la compañía Telemundo, "El Lobo" señaló que se dieron problemas con premios y eso al final afectó a un grupo que deleitaba a los aficionados con su espectacular fútbol.

Además, se pronunció sobre el fracaso con Pinto, las ofertas que tuvo en su momento como jugador y lo que se avecina para su futuro, hoy como director técnico.

La eliminatoria rumbo al Mundial del 2002

Allí miro muchos factores, primero la organización. Siempre digo que cuando aparece la figura de don Rafael Ferrari y la Comisión de Selecciones que nos ayudó a nosotros a organizarnos mejor y dejar a un lado la improvisación de antes, todos esos aspectos influyeron.

Ese famoso partido contra Trinidad y Tobago que por una cuestión de negociación de premios viejas; porque todo el mundo habla de que en la Selección somos pisteros, que esto y lo otro..En la Selección nunca nos pagan un sueldo a nosotros; jugamos por premios y bonos y allí existían esos roces, no había esa organización.

Me acuerdo que se tomaban decisiones siempre en el momento yy quizá eso influyó para que esta selección no llegara a un Mundial y estando en un nivel óptimo y jugando como lo hacíamos. Hoy por hoy se recuerda a esa selección por el buen fútbol que teníamos.

El proceso con Bora Milutinovic

Volvemos a lo mismo, lo que arrastró las selecciones anteriores, él tuvo que irse y dejar la selección a medio camino afectó y que nos quedáramos eliminados en la cuadrangular porque tuvimos un arranque prometedor.

Con el profesor Bora clasificamos en la serie contra Antillas Holandesas y fuimos la única selección que ganó los dos juegos y luego le ganamos 5-2 a Costa Rica, le empatamos de visita a Canadá, iniciamos con cuatro puntos de seis.

Ofertas

Me buscaron de varios equipos, mi pase pertenecía al Toros Neza de México. Yo en lo personal aparte del PSG, del Valencia, del Betis y de otros del profesor Ramón Maradiaga que me decía que lo contactaban. No pude y allí era mi tiempo, tenía 24 años no como cuando fui al Valladolid.

Jorge Luis Pinto

Como hondureño me dolió no clasificar al Mundial (de Rusia). Con el profesor Pinto con él éramos 24 horas. Hubo momentos que Pinto me llamaba en la madrugada porque necesitaba datos ya que estaba revisando videos; el profe fue alguien que se dedicó de lleno a la selección. Cuando no se logra el objetivo estamos claros que las críticas van a llegar.

Futuro como DT

Yo soy profesional, aspiro a dirigir donde Dios me abra una puerta. La Selección es un sueño y llegar al Mundial. Dirigir en la MLS o el extranjero, me encantaría, dirigir a Motagua también, pero lo dejo en manos de Dios.