Restos de "El Macho" Figueroa serían repatriados la próxima semana

San Francisco, Estados Unidos

Amistades del fallecido exfutbolista hondureño Roberto "El Macho" Figueroa hacen todo lo posible para repatriar su cuerpo a este país.

El exatacante de la Selección mundialista de España 82, Vida, Motagua, Real Murcia y Hércules de España murió el domingo en Estados Unidos a causa de un infarto.

Diario LA PRENSA se comunicó con María Paula Vergara, una colombiana muy allegada al Macho, ya que trabajaban juntos en una floristería en San Francisco, California.

“Nosotros hablamos ayer al hospital donde fue trasladado el cuerpo de Figueroa y en la comunicación que tuvimos estaba Alejandra Figueroa, su hija. En la llamada nos dieron la información de que él había fallecido el domingo en la madrugada y que el cuerpo estaba en la morgue para saber de qué había fallecido; pero por esto de la pandemia hay que esperar el acta de la autopsia”, expresó Vergara.

Repatriado

Se espera que en los próximos días el cuerpo del exfutbolista pueda ser repatriado y darle cristiana sepultura en Honduras. Podría ser la próxima semana.

“El proceso de la autopsia demora, pero hablé con la cónsul de San Francisco y me dijo que ya agilizó el proceso, ya hicieron el reconocimiento del cuerpo, y me imagino que para el final de esta semana la morgue lo habrá entregado. El proceso para repatriarlo ya está encaminado, la cónsul de aquí nos está colaborando mucho”.

Vergara, de 39 años, contó sobre la primera vez que conoció al Macho Figueroa.

“Nosotros lo conocemos a José Roberto hace tres años. Me recuerdo que cuando lo conocí me preguntó si sabía quién era él, que si conocía su nombre, que le decían el Macho Figueroa, y luego me puse a ver videos y me di cuenta que era una leyenda en Honduras”, relató.

Figueroa será recordado por sus amistades por ser una persona amigable: “Era muy bueno trabajar con él porque era una persona agradable, siempre estaba pendiente de los temas de actualidad, le gustaba ver las noticias y videos de fútbol”.

Últimos días

“Cuando comenzó la pandemia estaba viviendo con uno de sus compañeros de trabajo, es peruano, se llama José. El sábado, un día antes de su muerte, se levantaron, desayunaron y se pusieron a hablar de fútbol, hablaron de varios temas”, comentó.

Y agregó: “Cuando regresaron, el Macho comenzó a sentirse mal, se sentó en el sofá, y José, su compañero, se dio cuenta de que no estaba bien. Llamó a la ambulancia y me dijo que no creía que se fuera a morir, todo fue repentino; lo lamentamos mucho”, manifestó.