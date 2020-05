Tom Brady y Peyton Manning ¿Quién es el mejor golfista?

Florida, Estados Unidos

Todo está listo para el gran duelo del partido benéfico de golf, "The Match", incluido el mundo de las apuestas, que se va a disputar el domingo con los mariscales de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Tom Brady y Peyton Manning (retirado) que van a protagonizar junto a Phil Mickelson y Tiger Woods, respectivamente.

Cuatro de los nombres más importantes en el deporte profesional estadounidense se unen para un partido de golf llamado "The Match: Champions for Charity".



El duelo enfrenta a Brady y Mickelson de pareja contra Peyton Manning y Woods en el Medalist Golf Club en Florida.



Se espera que el evento, que se jugará sin espectadores y se transmitirá en vivo en TNT a partir de las 3 p.m. (hora del Este), recaude al menos 10 millones de dólares (unos 9,1 millones de euros) para los esfuerzos de alivio del coronavirus.



Mientras que los aficionados pueden participar en la acción haciendo apuestas en línea, en una amplia gama de propuestas lanzadas por sportsbetting.com.



Si bien hay accesorios de competición tradicionales en el equipo ganador (Brady y Mickelson son los que tienen menos posibilidades de ganar con +175), la hoja de apuestas se extiende a una variedad de categorías.



Especialmente, porque habrá figuras como el exjugador All-Star de la NBA, Charles Barkley, actual comentarista de televisión, que está programado unirse al evento.



Con Barkley programado para unirse al comentarista de juego Brian Anderson, de los Cerveceros de Milwaukee, y el campeón del Masters del 2008 Trevor Immelman en el equipo de transmisión, hay una línea sobre si se emitirán 3,5 maldiciones en el aire.



Las probabilidades son -1000 de que se muestre un vídeo del swing no convencional de Barkley, y hay una línea de dos comerciales con Peyton Manning durante la transmisión.



Justin Thomas, el jugador número 4 del mundo, servirá como analista en el campo junto con la reportera de CBS Amanda Balionis, y hay un mercado monetario uniforme sobre si Thomas será molestado por aparecer en la portada del vídeojuego PGA Tour 2K21.



También hay una gama de apuestas menos polémicas sobre lo que los jugadores involucrados dirán y usarán.



Woods aparece con una probabilidad de -500 de usar una camisa roja. Brady es incluso dinero (-110) para presentar algún tipo de logotipo de los Buccaneers de Tampa Bay, su nuevo equipo, en la vestimenta deportiva que luzca, y hay más de 200 probabilidades de que cualquier jugador que diga "Omaha" durante el evento.



Woods y Mickelson se enfrentaron por primera vez a una organización benéfica en Las Vegas en 2018, con Mickelson donando una gran parte de sus nueve millones de ganancias ( 8,2 millones de euros) a tres organizaciones benéficas diferentes.







Brady y Peyton Manning se les unen para darle vida a la revancha de Las Vegas.







Esta vez, jugando con socios de la NFL, las estrellas del golf utilizarán un formato de cuatro bolas para los primeros nueve hoyos y un formato de tiro alternativo modificado para los nueve últimos.EFE