Confesiones de David Villa: "Puyol fue el defensa que me puso las cosas más difíciles"

David Villa, ex futbolista del Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Real Zaragoza y Real Sporting de Gijón -en el que se formó- entre otros, repasó algunos momentos de su carrera y reconoció que le habría gustado jugar en la Premier League inglesa, a la vez que destacó a Carles Puyol como el defensa más difícil al que se enfrentó a lo largo de sus años como profesional.

Villa, máximo goleador de la historia de la Selección Española, retirado pero muy activo en su relación con el club estadounidense Queensboro, del que es uno de sus propietarios, reconoció que el ex defensa del Barcelona, con el que también compartió vestuario en el Barça, fue su contrincante más fuerte sobre un terreno de juego.

"He tenido grandes defensas como rivales. El que me puso las cosas más difíciles fue Puyol. Cuando tenía que jugar contra él, estaba muy inquieto. No sólo era muy bueno... sus condiciones restaban mucho las mías. Un central más alto o más lento se me daba mejor. Sin embargo, Puyol tenía unas condiciones que chocaban con las mías", dijo el delantero asturiano a través de Instagram en un directo en la cuenta del Queensboro.

A Villa, según reconoció, le habría gustado probar la Premier League, una competición que no pudo disputar tras jugar en LaLiga española, en la australiana, en la japonesa y en la estadounidense. Sobre todo, en equipos como el Manchester City o el Chelsea, donde tiene a muchos amigos.

"Tuve alguna oportunidad de ir, pero fui por otra dirección. City, obviamente, está Silva, el staff del Barcelona... Tengo amigos allí, como en el Chelsea", explicó.

También habló sobre cuál fue el mejor momento de su carrera y destacó dos: el gol de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica que dio la victoria a España y el momento en el que el árbitro de aquel partido, Howard Webb, señaló el final.

Cuestionado por cuál fue el mejor gol de su carrera, destacó el que marcó al Manchester United con el Barcelona en la final de la Liga de Campeones de la temporada 2010/11.

"Quizá he metido más bonitos, pero ese reunía todo. Final de Champions. Wembley, contra el Manchester United. Ibamos 2-1 y nos daba la victoria casi. Reunió muchas más cosas de lo que puede ser un gol difícil. Siempre he estado muy orgulloso de los goles que he marcado de cabeza, porque no era mi fuerte. Pero el mejor gol fue este de Wembley", reconoció.

Asimismo, se refirió a las remontadas más importantes que ha protagonizado en su carrera y también destacó dos. Una, con el Barcelona, y otra con la selección española.

"La más salvaje que viví fue aquella contra el Milan con el Barcelona en Champions. Perdimos 2-0 en la ida. Era un grandísimo equipo. Había que marcar tres sin recibir ninguno. Ganamos 4-0. Ahora, es la más importante que puedo recordar", explicó.

"También una remontada en el Mundial de 2010. En un partido, no eliminatoria. Perdimos el primer partido (contra Suiza). Creo que nunca un equipo campeón perdió el primero de la primera fase. Muchos dijeron que no íbamos a poder, pero al final pudimos ganar (el Mundial)", apuntó.

El ex delantero internacional relató cómo es su vida confinado en Madrid a causa de la crisis generada por el coronavirus. Declaró que intenta pasar el tiempo de la mejor forma posible y enumeró algunas de las actividades que hace a lo largo del día, como estar con su familia, prepararse físicamente y trabajar. También alabó a los profesionales que pelean contra la pandemia.

"Son nuestros héroes. Esta gente, cuando todos los demás nos hemos metido en casa con miedo, ellos han salido a pelear en primera línea. Hay que estar eternamente agradecidos a la gente que no ha podido meterse en casa y ha tenido que luchar en primera línea contra la pandemia. Son héroes para todos nosotros", manifestó.

Respecto al Queensboro, dijo que trabaja para que un equipo de barrio con más de dos millones de habitantes sea el orgullo de éstos. A su juicio, ese es "el primer gol" que tiene que conseguir con su labor.

"Lo más importante para mí es que los aficionados de Queens estén orgullosos. Trabajamos para hacer un equipo de barrio en el que viven más de dos millones de personas. Querrán que ganemos, que tengan un delantero que marque muchos goles, pero lo más importante es que la gente de Queens esté orgullosa de su equipo".

Por último, habló sobre el proyecto de colaboración con la Hispanic Federation, que ayuda a niños con pocas posibilidades a través de programas relacionados con el deporte.

"Es bonito y positivo. Son niños que están en Nueva York que han pasado la frontera solos y sin sus familias. Antes de la pandemia, les dábamos la oportunidad de entrenar en la calle, estar con ellos... desgraciadamente, el coronavirus nos ha obligado a hacerlo online.

Intentamos que durante el día pasen unas horas agradables con ejercicios. También hacemos encuentros para que puedan debatir y me hagan preguntas. Es algo muy bueno por parte de Hispanic Federation y nosotros estamos muy orgullosos de poder colaborar", finalizó el goleador español.