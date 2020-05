Un jugador de NFL demandó a aerolínea por supuesta agresión sexual en vuelo

Los Ángeles.



Un jugador no identificado de la liga de football americano (NFL) presentó una demanda contra United Airlines denunciando que fue acosado y agredido sexualmente por una pasajera durante un vuelo en febrero y que la tripulación no respondió adecuadamente a sus quejas.



El jugador presentó la demanda conjuntamente con otro pasajero, de quien tampoco se ofrece el nombre, el lunes en la Corte Superior del condado de Los Ángeles solicitando una compensación no especificada a la aerolínea.



Según la demanda, los dos hombres, ambos afroamericanos, estaban sentados en la misma fila del avión y reclamaron en múltiples ocasiones a las auxiliares de vuelo que una mujer de esa fila estaba haciendo "insinuaciones sexuales no deseadas", antes de que fuera trasladada a un asiento diferente.





Los demandantes alegan que presentaron la denuncia contra United Airlines porque la compañía se negó a darles el nombre de la mujer, de las auxiliares de vuelo y de los posibles testigos, y porque la aerolínea no siguió los protocolos para responder al acoso y la agresión sexual en ese vuelo nocturno del 10 de febrero, que partió de Los Ángeles hacia Newark (Nueva Jersey).



El comportamiento inapropiado de la pasajera, de acuerdo con la demanda, comenzó al reclamar al jugador por haberse puesto una mascarilla de prevención frente al riesgo de contraer el nuevo coronavirus.



Después de que se ignoraran las quejas presentadas a las auxiliares, el acoso continuó hasta convertirse en una agresión sexual al jugador de la NFL, en la que la pasajera "agarraba y manoseaba sus cuádriceps y luego le acariciaba con la mano en el regazo hacia el interior de la pierna, cerca de los genitales", afirma la demanda.



Una auxiliar fue testigo de algunas de estas conductas y advirtió a la mujer que se detuviera, pero el acoso aumentó.



La mujer le retiró la mascarilla al jugador y le agarró los genitales antes de que él abandonara su asiento y se quejara delante de los demás pasajeros, siempre según el relato de los demandantes.



Con el jugador fuera de su asiento, la mujer se movió y agarró la pierna y la "zona de la ingle" del otro demandante, dice la denuncia.



Las auxiliares finalmente movieron a la mujer a otra fila, pero la demanda alega que el hecho de que United Airlines no actuara con mayor rapidez fue un incumplimiento de su deber de proteger a sus pasajeros.