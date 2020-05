Cristian Maidana sobre su renovación: "Va por buen camino y no habrá complicación seguir en Olimpia"

Tegucigalpa, Honduras

El talentoso mediocampista argentino Cristian Maidana confesó que ya tuvo un primer contacto con la directiva del Olimpia para seguir en el conjunto hondureño luego de que finalizó su contrato con los albos.

El volante de 33 años de edad, señaló que solamente falta estampar la firma para seguir ligado al conjunto catracho.

"La verdad es que ya tuvimos un encuentro con la directiva y fue bueno de ambas partes. Sabemos que el tema ha provocado que los equipo reduzcan salarios, llegamos a buen término y solo esperamos cuando entrenar para firmar contrato y así estampar la firma", declaró en el programa Minuto 90 de Radio Cadenas Voces.

Maidana no ocultó su alegría por seguir vistiendo la camiseta del equipo albo: "Renovar es lo que más quiero, se han portado bien conmigo, va por buen camino y no habrá ninguna complicación seguir una temporada más en Olimpia", puntualizó.

El nivel del fútbol en Honduras

Por otra parte, el experimentado jugador que ha estado en diferentes ligas alrededor del mundo como Estados Unidos, Rusia, Paraguay, Colombia, México, Chile, indicó que salir campeón en Honduras es lo más emocionante que le ha pasado en su trayectoria como futbolista.

"Había un equipo bueno para salir campeón, me llamó la atención que siempre es un club grande que siempre pelea campeonatos, he tomado la mejor decisión de venir", dijo.

Y añadió: "Lastimosamente he jugado en otros lugares y perdimos finales, pero se me medio de poder ser campeón con Olimpa y es lo mejor que me ha pasado. hemos armado un grupo lindo, he llegado a un equipo grande,salir campeón acá fue lo mejor que pasó en mi carrera".

Cristian Maidana confesó que le sorprendió el nivel de varios futbolistas de la Liga Nacional de Honduras.

"Me sorprendió mucho la calidad técnica de varios jugadores. La mayoría de los chicos son buenos técnicamente, el estado físico ya lo sabíamos. Hay muchos buenos jugadores técnicamente y eso me sorprendió", expresó.