Esteban Espíndola: “Mi prioridad es quedarme en Marathón”

San Pedro Sula, Honduras

Uno de los mejores defensas de la Liga Nacional es el argentino Esteban Espíndola. El central de Marathón pasa la cuarentena en casa y manteniéndose en constantes ejercicios.

Espíndola se quedó sin contrato con los verdes y en exclusiva a Diario LA PRENSA reveló que el club sampedrano sigue siendo su prioridad.

“Estoy bien, la verdad, estos días estuve pensando un poco y creo que la Liga se apresuró sobre la cancelación del campeonato, pero bueno lo importante es que Marathón se clasificó de nuevo a la Liga de Concacaf, que viene bien para nosotros y pues yo entrenando mucho. Haciendo trabajos de fuerza”, dijo Espíndola.

Pese a que se quedó sin contrato con los verdes, el central argentino todavía no se ha sentado a hablar con la directiva.

“Hemos tenido conversación grupal nada más, ya que habían quedado pendientes unos pagos, pero personalmente no, esto ha caído de sorpresa para todos, y lo que queda es tener paciencia y dar un paso importante en mi carrera”, mencionó.

Su futuro

El exjugador del Olimpia y seleccionado argentino Sub-17 fue claro al decir que Marathón sigue siendo su prioridad para el siguiente campeonato.

“Yo no tengo prisa, yo estoy en una etapa en donde estoy priorizando y no quiero apurarme, espero tomar la mejor decisión, trataré de ser cauto y Marathón sigue siendo mi prioridad, ya que es un lindo club, te genera un sentido de pertenencia, yo primero voy a escuchar la propuesta de ellos, luego del resto y ver qué decisión podemos tomar”, destacó.

Además, aseguró que todavía no tiene ofertas claras de otros equipos nacionales como del extranjero.

“Ofertas no, sí charlas, sondeos y han surgido algunos llamados, pero no me han presentado propuestas concretas y me han llamado de varios clubes de Honduras y de afuera, y por cuestiones de respeto no voy a comprometer a nadie”, comentó.

Problemas en el Marathón

Marathón atraviesa por problemas económicos, el central sudamericano reconoció que le ha tocado ayudar a varios de sus compañeros.

“Hay de todo en el plantel, yo gracias a Dios tengo buena comunicación con la mayoría y la realidad es que muchos tuvieron que irse a sus casas y es que me ha tocado ayudar a mis compañeros con el tema económico, no diré nombres; Bruno Volpi también ha ayudado y es difícil encontrar a compañeros así, pero no solo ocurre aquí, en Argentina también tengo amigos que han pasado eso”, sentenció.

Espíndola (de 28 años de edad) no viajará a Argentina y se quedará en Honduras para definir su futuro.

“La verdad que extraño mucho ver a mi familia, pero hoy priorizo mi futuro, yo tengo 28 años y tengo mucho para dar en el fútbol, voy en crecimiento y si me iba, pues no iba a regresar a Centroamérica hasta agosto o septiembre por eso decidí quedarme entrenando aquí”, cerró.