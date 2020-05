Jorge Luis Pinto le responde a "Rambo" de León tras críticas del mediocampista

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, sigue generando polémica luego de su paso por Honduras ya que diversos futbolistas hondureños lo han cuestionado por su estilo de trabajo.

Tras el cruce de palabras con Carlo Costly, en esta ocasión el estratega sudamericano le respondió a Julio César "Rambo" de León, quien se unió a las críticas para el exseleccionador de Honduras.

“Pinto solo vino a hacer desastres, cuántos millones se llevó sin haber hecho un carajo. ¿Dejó jugadores hechos? No dejó nada. ¿Les enseñó algo? No les enseñó nada", fueron las palabras de "Rambo" de León en conversación con el portal futbolcentroamerica.

Luego de estos señalamienos, Jorge Luis Pinto no se quedó callado y le respondió al experimentado volante catracho.

"Hay chicos que ni conozco. Este muchacho de León ni en mi vida lo he saludado. Lo vi tal vez jugar y lo enfrenté. A mi me fue bien como entrenador, no quiero entrar en esta conversación. No vale la pena", dijo Pinto en charla que sostuvo con el periodista panameño José Domínguez.

Y añadió: "No me interesa ni me preocupa eso, mi consciencia está tranquila. Yo soy un hombre muy profesional. Qué estén molestos uno, o dos, es normal, no sé por qué. Que yo sepa esto pasa en todas partes".