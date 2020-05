Maynor Figueroa y Boniek García comenzaron a preparase como entrenadores

Houston, Estados Unidos

Los futbolistas hondureños Maynor Figueroa y Óscar Boniek García, quienes militan en el Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos, comenzaron su preparación como entrenadores de fútbol.

Mediante sus redes sociales, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), informó que ambos seleccionados catrachos forman parte del nuevo curso virtual para entrenadores Licencia “D” organizado por FENAFUTH y ENEFUTH /Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol).

“Es una etapa de aprendizaje, considerando que no es lo mismo ser jugador a ser entrenador, sabemos que siendo jugador te enfocás en ti mismo. Pero en la parte técnica es algo que me gusta, me refiero a lo que se ha dicho en el curso, de gente que ya está ejerciendo y escucharlos a ellos me llena de conocimientos”, comentó Maynor Figueroa en declaraciones que recoge en su portal la Fenafuth.

Por su parte Boniek García señaló su entusiasmo por convertirse en un futuro en un destacado entrenador de fútbol.

“Es el inicio de algo que me gustaría inculcar y trasladar a las nuevas generaciones de futbolistas y por eso me decidí empezar ya esta carrera y con este curso sobre todo con esta oportunidad de tomarlo en una plataforma virtual, de verdad es muy provechosa para en primera instancia proyectarlo en niños y jóvenes “declaró.