Olimpia volvería a los entrenamientos a finales de junio

Tegucigalpa, Honduras

El técnico argentino de Olimpia, Pedro Troglio, reveló las probables fechas de reanudación tanto del torneo de Concacaf como en la liga local.

En el torneo internacional, los leones compiten en los cuartos de final, donde ganaron la ida 1-2 al Impact de Montreal.

Y para prepararse para este crucial encuentro, Pedro dice, “habría que arrancar con la pretemporada el 25 de junio porque se habla de terminar la Concacaf Champions a finales de julio, más el campeonato de Liga que sería♦(el arranque) a finales de agosto”, dijo Troglio en entrevista con Walter Safarián para Puro Fútbol.

En la misma consideró que está lejos su retorno a dirigir a la Argentina: “Yo siento que ya no tengo cabida. Cuando me fui de Gimnasia estuve en la lista de varios equipos y no fui elegido. Cuando uno cree que a lo mejor tiene trayectoria”.

Añadió que, “acá siento mucha calma. Eso que hacía cuatro años no salía campeón y lo necesitaba”.