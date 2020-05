¿Mejor que Maradona? El Trinche Carlovich, la leyenda que Argentina llora

Buenos Aires, Argentina

Tomás Felipe el “Trinche” Carlovich, que murió el viernes tras recibir un golpe en la cabeza al ser asaltado por robarle su bicicleta, era una leyenda del fútbol gaucho y, pese a que hay pocos registros de sus partidos, varias glorias lo señalan como uno de los mejores jugadores argentinos de la historia.

Carlovich nació en Rosario, una de las ciudades más futboleras del país, y allí no son pocos los que aseguran que fue mejor que Lionel Messi, Diego Maradona o Alfredo Di Stéfano, a pesar de que los escasos registros de sus jugadas y goles.

“Su leyenda es un lugar común en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe. Se convirtió en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe”, dijo el también santafesino Jorge Valdano en 2015 en un programa de Informe Robinson dedicado al ídolo rosarino.

“A mí me emocionó verlo a Carlovich. Tengo un recuerdo imborrable. Era un artista”, dijo José Pekerman en el mismo programa.

“Parecía que la pelota lo llevaba a Carlovich. Una pelota inteligente, que disfruta de hacer las cosas artísticas y arrastra atrás a un futbolista”, añadió César Luis Menotti.

Cientos de hinchas despidieron a Carlovich, admirado por Diego Maradona y Marcelo Bielsa, en un velorio a cielo abierto organizado en una cancha de la ciudad argentina de Rosario en medio de la cuarentena por el COVID-19. Foto AFP.

Una leyenda

Carlovich es considerado un emblema del fútbol de Santa Fe y de Argentina a pesar de haber jugado la mayor parte de su carrera en categorías inferiores y solo tres partidos en la primera división con Colón.

Las escasas crónicas de la época y quienes lo vieron jugar aseguran que era un centrocampista zurdo, lírico, elegante, muy hábil y técnico, capaz de hacer movimientos sorprendentes.

Su jugada característica, afirman, era hacerle dos túneles seguidos a su marcador.

En 1974 la selección argentina jugó en Rosario ante un combinado local un partido de preparación para el Mundial de Alemania Occidental y en el once inicial del equipo rosarino hubo cinco jugadores de Newell’s Old Boys, cinco de Rosario Central y un futbolista de la Segunda División: Carlovich.

La Albiceleste fue apabullada por el improvisado combinado, que tuvo al Trinche como figura y se impuso por 3-1.

Sus compañeros, rivales y entrenadores aseguraron que, pese a su sorprendente habilidad, Carlovich no era disciplinado. Según dicen algunos de ellos, el hábil centrocampista no se entrenaba, no cumplía horarios y no tenía la “profesionalidad” necesaria para triunfar en la primera división.

Nacido en Rosario en 1946, el zurdo debutó en Rosario Central en 1969. Tras un tiempo en Flandria, en 1972 llegó al club que lo tendría como ídolo: Central Córdoba, donde consiguió dos ascensos a la Segunda División.

En ese equipo rosarino jugó en cuatro etapas: 1972-1974, 1978, 1980-1983 y 1986.

También pasó por otros equipos como Independiente Rivadavia de Mendoza y Colón, de la Primera División. En la máxima categoría del fútbol argentino disputó tres partidos con Colón. Se lesionó en los tres.En 1986 se retiró y, desde entonces, su figura no dejó de crecer.

Diego Maradona

En febrero, Maradona, ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, visitó Santa Fe para jugar ante Rosario Central.

Carlovich se reunió con el campeón del mundo y relató hace unos días, en diálogo con Radio Mitre, cómo fue ese encuentro.

“Vino, me abrazó y hablamos. Había llevado una camiseta yo. Adelante de todo la gente metió el gancho (la firmó) y puso: ‘Trinche, vos fuiste mejor que yo’. Ya está. Le dije: ‘Ahora puedo partir tranquilo, Diego, vos sos lo más grande que vi en mi vida’, reveló.