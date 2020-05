Noel Valladares revela división en la H que compitió en Sudáfrica: "Hasta mucho hicimos así como íbamos"

Tegucigalpa, Honduras

Noel Valladares, portero de Honduras en las justas mundialistas de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, confirmó que al Mundial realizado en tierras africanas, la Selección Nacional llegó con problemas de camerino.

En una conversación con el programa “Así es el Fútbol” 76543 de radio Suprema, el exportero afirmó que en Sudáfrica se pudo hacer un mejor papel, pero que esto es difícil cuando en el equipo no hay unidad.

“Sinceramente ese es un Mundial que hasta mucho hicimos así como íbamos. Yo digo que sí se pudo haber hecho algo mejor, incluso así como llegamos con los lesionados... Lo que pasa es que cuando en un equipo no hay unidad, aquella camaradería, humildad, familiaridad entre los jugadores es muy difícil”, inició contando Noel.

Y añadió sobre el tema: “Ya en el campo si un jugador te cae mal, prefieres tirar la pelota para otro lado, ya que no le hablás, así cualquier equipo ya puede tener a Messi, a Cristiano Ronaldo no se va a hacer nada”, consideró.

El exjugador del Olimpia y Motagua sostuvo que en aquel grupo algunas cuestiones generaron desconfianza.

“Básicamente la relación entre cada uno de los que llegamos en ese momento no estaba muy bien y eso generó desconfianza, muchas cuestiones que lastimosamente las pagamos caro, es parte del pasado, no son recuerdos gratos, que no vale la pena traerlos a la memoria”, afirmó.

Piensa que todas estas situaciones no permitieron aprovechar oportunidades que tuvieron de hacer historia: “En Sudáfrica, en el primer partido que jugamos, Chile estaba más asustado que nosotros y no nos dimos cuenta de eso. Creo que el habernos ido tantos días antes del Mundial a prepararnos nos hizo daño por estar bastante tiempo encerrados”.

La preparación para el Mundial del 2010

Hizo una relación de aquella larga preparación con la situación que se vive ahora por el COVID-19.

“Bueno, ahorita lo estamos viviendo que llevamos como dos meses y no hayamos qué hacer en nuestras casas; imagínate nosotros allá, entrenando y encerrados en los hoteles sin salir a un mall a divagar la mente, porque no todo es fútbol”.

Confesó que los últimos meses se ausentó de los partidos del Olimpia porque no ha dejado de sentirse jugador y además, “ Manuel Keosseián colocó un memorándum que no podía entrar nadie, ni exjugadores ni familiares, y por eso dejé de ir”, confesó el exguardameta.