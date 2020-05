Calendario de la NFL: Tom Brady debutará con los Buccaneers contra Brees

Los Ángeles, Estados Unidos.



Los Tampa Bay Buccaneers, el nuevo equipo de Tom Brady, se estrenará en la temporada 2020 el 13 de septiembre ante los New Orleans Saints de Drew Brees, según el calendario de la nueva temporada de la liga de football americano (NFL).

La NFL hizo público su programación de la campaña el jueves, en medio de la incertidumbre que planea sobre los deportes profesionales en Estados Unidos, suspendidos desde marzo por la pandemia de COVID-19.





Brady enfrentándose a Brees

De acuerdo con el calendario, Brady podrá vestir por primera vez un uniforme distinto al de los New England Patriots enfrentándose a Brees, en un duelo de mariscales de campo por encima de los 40 años y entre los mejores de la historia de este deporte.



LEA MÀS: Jonathan Dos Santos publica por accidente una foto íntima con su pareja en Instagram

Ganador de un récord de seis títulos de la NFL, Brady cerró en marzo una etapa de dos décadas con los Patriots y se unió a los modestos Buccaneers, que buscarán clasificar a sus primeros playoffs desde 2007.

Temporada en septiembre de la NFL

Sin descartar ningún escenario, incluido el de jugar partidos a puerta cerrada, la NFL sigue confiando en poder comenzar su temporada en septiembre.



La NFL confía iniciar la temporada en septiembre.

"Preparándonos para jugar la temporada como está previsto, continuaremos tomando nuestras decisiones basadas en las últimas recomendaciones médicas y de salud pública", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodeell, en un comunicado. "Estaremos preparados para hacer ajustes si es necesario".





Según el calendario, la temporada arrancará el 10 de septiembre con los vigentes campeones, los Kansas City Chiefs, recibiendo a los Houston Texans. El choque, en este caso, enfrentará a dos de los más pujantes mariscales de campo de la liga: Patrick Mahomes (Jugador Más Valioso de la última Super Bowl) por los Chiefs y Deshaun Watson por los Texans.



LEA MÀS: Rubilio Castillo tras escándalo de violencia doméstica: "No me afecta que me hagan memes y digan estupideces"

En la primera de las 17 semanas de la temporada regular también se prevé el estreno del Sofi Stadium, la nueva casa de Los Angeles Rams, en un duelo ante los Dallas Cowboys. El SoFi, con capacidad para unos 70.000 espectadores, sigue por ahora en construcción y está considerado el estadio más caro de la NFL con un coste estimado en unos 5.000 millones de dólares.

Fin de la temporada de la NFL y el Super Bowl 2021

La temporada regular debe finalizar el 3 de enero para dar paso a los playoffs, que culminarán con el juego de Super Bowl a principios de febrero en Tampa Bay.



El Super Bowl sería el domingo 7 de febrero del 2021 con el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, como sede para la edición LV (55).