"La More" se confiesa: “Estuve en la Academia del DC United y a un paso de ser futbolista profesional”

La Ceiba, Honduras

Saúl Fox Palacios, más conocido como La More, tiene un pasado futbolístico. El ahora dedicado a la comedia se confesó con Diario LA PRENSA y nos contó su travesía por las canchas.

Saúl viene de una familia futbolera. Su abuelo es don Eulogio Palacios, padre de los exseleccionados Wilson, Jerry, Milton y Jhonny Palacios.

“Soy familia de los Palacios, ahí fue donde comencé a jugar en las ligas menores, estuve en Liga Mayor, de hecho jugué una Copa Presidente con el club La Merced, soy primo de Wilson Palacios, el papá de ellos es mi abuelo”, dijo.

Luego, nos cuenta su travesía por Estados Unidos: “Todo comenzó en la Liga Mayor y fue gracias a mi abuelo, don Eulogio, ahí llegaron los cazatalentos y me llevaron a Estados Unidos en 2014. Pasé la prueba, luego ellos mandaron todos los documentos, después estuve en la Academia del CD United y me fue muy bien, ellos me dieron el estudio”, comentó.

Y añadió: "Me llevaba con Andy Najar que estaba en el equipo, al igual que con sus hermanos en donde tenía todo el apoyo de ellos, eso me ayudó mucho”.

El exjugador hondureño señaló que tuvo una buena amistad con el delantero estadounidense Jozy Altidore, quien ha sido seleccionado de Estados Unidos.

“Durante mi paso por el Dc United tenía una amistad con el jugador Jozy Altidore ya que él vivía cerca de donde yo residía y pues aquí en Honduras, me llevó con varios ya que tengo de una familia futbolera", comentó.

Saúl Fox Palacios formó parte de la Academia del club DC United de la MLS de Estados Unidos.

La razón por la que no pudo consolidarse

Pero, La More confesó que era “indisciplinado”.

“Pues mira lo que pasa es que yo era un jugador indisciplinado, a veces el talento no lo es todo, sino que la disciplina, a medida que pasaba el tiempo no estaba rindiendo, en la escuela tenía amigos que me decían: “Salgamos, hagamos esto, me comencé a desenfocar y fui ahí cuando bajé de rendimiento y me mandaron a Honduras”, confesó.

Y agregó: “Había veces que no iba a los entrenamientos, o días que no iba a clases, mis notas no eran las mejores y en Estados Unidos tienes que tener buenas calificaciones para jugar en un equipo, no solo es el talento, ya no me tomaban en cuenta y me fui desanimando, estuve a un paso de ser jugador profesional, pero por la indisciplina no lo logré”.

El ahora comediante expresó que se sintió frustrado luego de haber desaprovechado la oportunidad de convertirse en futbolista profesional: "Despué ya entendí de que la indisciplina no era buena y me frustré y ya después dijo que ese era mi futuro y no lo aproveché".

Sueño frustrado

Saúl no ocultó su tristeza de no poder jugar en la MLS como portero.

“Fue un proceso duro la verdad, mi sueño siempre fue jugar y destacar como jugador y se me había dado la oportunidad, imagínate que de 50 jugadores que vinieron a ver a Honduras solo a mí me llevaron y era una oportunidad que Dios me estaba dando en el extranjero. Me arrepentí cuando maduré, pero ya era tarde”, indicó.

Saúl estuvo cuatro años en la Academia y a su regreso lo volvió a intentar en el Vida.

“Cuando regresé a Honduras fui a hacer pruebas al Vida, pasé la prueba para jugar, pero me pidieron 3,000 lempiras de inscripción y no pude pagarlos, luego me fui a la Liga Mayor y luego colgué los guantes hace como dos años”.

Dijo que admira al portero del Real España, Luis “Buba” López: “Aquí en Honduras siempre admiré el trabajo del Buba López y en el extranjero a Tim Howard”, indicó.

El ex jugador confesó que ya no desea regresar a las canchas y que “colgó” sus guantes.

“Ya no estoy preparado para jugar, nunca es tarde pero el deporte ahora lo veo como un pasatiempo”, puntualizó.

La More junto a su primo Jerry Palacios (izquierda) y el lateral Brayan Beckeles.

Otros temas

Sus características como jugador:

“Yo era un arquero que iba a todas, cuando estaba en los entrenos le decían a los jugadores, quítate que ahí va el recio, ese era mi apodo, entonces todos los delanteros tenían un respeto para mí”.

Amistades con jugadores:

“Fui compañero de los hermanos Meléndez del Vida, de Cristopher Meléndez del Motagua, de Darixon Vuelto de Real España, entre otros”.