Muere por coronavirus emblemático masajista del Flamengo

Río de Janeiro, Brasil.

Jorge Luiz Domingos, 'Jorginho', masajista del Flamengo desde hace 40 años, murió de un paro cardíaco en un hospital de Río de Janeiro, donde estaba ingresado tras contraer el coronavirus.

Jorginho era a sus 68 años el trabajador más antiguo del Departamento del Fútbol del club carioca, con el que estuvo vinculado desde 1980, y formó parte de la comisión técnica de la selección brasileña que ganó el Mundial de Corea y Japón en 2002.

Desde hacía dos semanas estaba hospitalizado en una clínica de la Ilha do Governador, en la zona norte de Río, pero este lunes sufrió una parada cardíaca "tras complicaciones de la COVID-19" y falleció, según informó el Flamengo en un comunicado.

A lo largo de sus 40 años como masajista del equipo rubro-negro, fue testigo de las épocas más gloriosas del equipo más querido de Brasil.

En la década de los 80 compartió vestuario y éxitos con la generación dorada flamenguista que lideró Arthur Antunes Coimbra, más conocido como 'Zico', y conquistó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes de 1981.

El año pasado fue testigo de otro momento histórico tras la consecución de la Libertadores y el Campeonato Brasileño, una hazaña que solo había logrado hasta la fecha el Santos de Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', de la década de los 60.

"El Flamengo presta sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajo de Jorginho y agradecerá eternamente toda su dedicación", destacó la entidad, que enumeró los 31 títulos que ganó a lo largo de su trayectoria como masajista.

El fútbol brasileño también se ha visto impactado por el avance del coronavirus, que en Brasil deja hasta el momento 7.288 muertos y 105.222 infectados, según el balance de este lunes hecho por el Ministerio de Salud.

El primer dirigente de fútbol de Brasil de baja por coronavirus fue precisamente el vicepresidente del Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos, cuyo positivo obligo a realizar pruebas de diagnóstico a toda la plantilla.

El técnico rubro-negro, el portugués Jorge Jesus, llegó a ser considerado como un caso sospechoso, aunque tras realizarse tres pruebas el resultado fue negativo.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno



Nota: https://t.co/kAxhKHbO7q pic.twitter.com/Ng2NUVlVb9