“Hay 5 o 6 equipos que casi nunca están al día con los pagos”: Luis Guzmán

San Pedro Sula, Honduras.

El jugador del Real De Minas, Luis “guicho” Guzmán, pasa la cuarentena en su tierra natal Danlí.

El experimentado futbolista hondureño habló con LA PRENSA sobre la decisión que tomó la Liga con respecto a dar por finalizado el campeonato Clausura 2020.

“Bueno creo que con respecto al torneo me parece que fue una decisión sabía haber terminado el campeonato. Ya que es estas situaciones lo más importante pues es el ser humano. Y por ahí en la parte futbolista pues un poco inconformes pero sabíamos que no era conveniente jugar”, dijo Guzmán.

El jugador minero pese a que ya no habrá actividad futbolística se mantiene en constantes trabajos para seguir en ritmo.

“Yo creo que aquí es donde tenemos que hacer lo más profesional posible y lógicamente ayudándonos con la parte física estar en constante movimientos y ejercicios, yo por mi parte pues estoy haciendo mi trabajos en casa y gracias a Dios tengo los medios para hacerlo”, indicó.

Valoración del club en el Clausura.

“El trabajo del club ha sido bastante bueno, hay que valorar solo lo que se hizo en este torneo, estábamos apuntando a entrar a la Liguilla y nunca estuvimos cerca del descenso, el club ha tenido una estabilidad deportiva gracias al cuerpo técnico y a los jugadores y a la directiva que hace un trabajo silencioso”, mencionó.

El Real de Minas adeuda cinco meses de salario a los jugadores, el “guicho” se refirió al tema:

“Es bueno que la gente se dé cuenta que nosotros a veces hacemos muchos esfuerzos y que muchas veces hacemos cosas que los aficionados ni se imaginan para ir a un entrenamiento. En mi caso te diría que yo tengo otras entrada, no las voy a mencionar pero me dan algo de estabilidad pero si he tenido compañeros en los otros equipos que han sufrido con los pagos”, argumentó.

Y agregó:

“Y esto no es solo con el Real de Minas, hay 5 o 6 equipos que casi nunca están al día con los pagos, desde que tengo uso de razón en el fútbol, me doy cuenta de que en el fútbol hondureño no hay una estabilidad económica, más allá que no ganamos los 12 meses del año y apenas nos pagan 8 con suerte, nosotros hacemos demasiados esfuerzos para mantenernos en el fútbol”, añadió.

El jugador catracho cumplirá 41 años y mencionó que ya está en pláticas con el club para renovar.

“Estoy en planes de renovar con el equipo, mis intenciones no es irme del club, actualmente ya terminé contrato con el Minas, y estoy muy contento de estar en este club, me divierto mucho, estoy jugando en mi cuidad y bueno para mi es una gran alegría”, comentó.