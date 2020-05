Matías Galvaliz: “Nos sentimos los campeones del torneo”

Tegucigalpa, Honduras.

El centrocampista argentino Matías Galvaliz, unos de los pilares del Motagua en los últimos torneos, se refirió al abrupto final de la liga provocado por la pandemia del coronavirus.

Galvaliz dejó entrever que ellos ya esperaban una determinación como la que se tomó porque saben cómo se maneja el sistema.

“Ya por lo menos se tomó una decisión con el tema deportivo, yo te lo dije cuando arrancó esto que era importante priorizar la salud. Se veía venir un panorama como este, la solución iba a demorar unos cuantos meses”, afirmó el argentino.

El mediocampista sostuvo que no hay molestia porque no esperaban que los declararán como campeones: “Nosotros sabemos todo lo que nos costó estar arriba y sacar los 27 puntos. No esperábamos nada raro, más o menos sabíamos y veíamos el panorama. Tal vez sí hubiese estado bien un reconocimiento, pero bueno, ellos están ahí para tomar decisiones y miraron que es lo mejor. Con lo que respecta a nosotros no necesitamos una medalla o un trofeo para saber que fuimos los mejores y lo venimos siendo hace bastante tiempo”, dijo a Diario Diez.

CAMPEONES

Galvaliz recalcó que no requieren un trofeo para sentirse campeones, “estamos tranquilos en que hicimos un trabajo bárbaro. Tal vez algunos necesitan una medalla o una copa para sentirse un poco campeones, nosotros no. Sabemos que hicimos un buen trabajo desde el primer día y lo demostramos dentro del campo. Estamos muy contentos y nos sentimos los campeones del torneo y los mejores. Independientemente de lo que sucede en Motagua, se viene haciendo un buen trabajo hace bastante tiempo”.

El argentino declaró que con el tiempo que tiene en el país va conociendo cómo se maneja el fútbol; pero antes dejó claro que en el nido solo se piensa en ganar. “Estando en Motagua uno ya se siente ganador, tal vez un torneo no se dé, pero estando en este club uno se siente un ganador. Uno ya más o menos va conociendo el sistema, el sistema de cómo se maneja la liga y de lo que te digo, uno tenía ese pensamiento de lo que podría pasar”.

Su discurso no quedó allí y añadió que “se dio todo como lo pensábamos, tratamos de ver lo positivo y de saber que fuimos los mejores como lo venimos siendo hace bastante tiempo”.

Galvaliz regresaría a Argentina el 11 de mayo cuando haya un vuelo con ciudadanos de ese país.